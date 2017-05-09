Венгеру "жаль" Лукаса Переса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что ему жаль нападающего Лукаса Переса, обитающего на задворках команды.

28-летний испанец перебрался на "Эмирейтс" прошлым летом, но провел только 11 матчей в Премьер-Лиге и все чаще намекает на желание уйти. Венгер понимает настроение Переса и винит себя за то, что не дал шанс нападающему.



"Он первоклассный форвард, но, к сожалению, я не смог дать ему игровую практику, которую он так заслуживал. Мне жаль его в этом плане".



"Если я останусь тренером "Арсенала", я хотел бы сохранить его на следующий сезон. Мы должны сесть за стол переговоров и выяснить, будет ли у него шанс в следующем году," - цитирует Венгера BBC.

