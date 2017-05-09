Венгер не хочет работать со спортивным директором
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не хочет работать со спортивным директором.
Согласно свежей информации в прессе, боссы "канониров" планировали снять часть нагрузки с Венгера и создать должность спортивного директора. Чаще всего на этот пост сватали Михаэль Цорка, творца последних успехов "Боруссии".
Как только слухи добрались непосредственно до Венгера, от француза мгновенно последовала реакцией. По словам Арсена, он не хочет делить обязанности, пока находится у руля "Арсенала".
"Я не знаю, чем вообще занимается спортивный директор. Это тот парень, кто находится за кулисами и указывает, как нам играть? Я никогда не знал, что понимается под этой ролью".
"Сейчас я работаю тренером футбольного клуба "Арсенал" и пока я остаюсь тренером футбольного клуба "Арсенал", только я буду решать, что происходит на футбольном поле", - цитирует Венгера Evening Standard.
09.05.2017 15:00
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Отдать ему Эманало. тот обьяснит
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тот челик, который занимается переговорами же и который советует главному тренеру фуболистов. в любом случае решение принимает гл. тренер
венгер тупит канеш, но прав
бесполезная должность
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Венгер слишком заигрался, пора остужать
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Ну, тогда - гудбай, Арсен!
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