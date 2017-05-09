Бенитес исключает воссоединение с Рейной в "Ньюкасле"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес исключил воссоединение с голкипером "Наполи" Пепе Рейной на "Сент-Джеймс Парк".

В свое время именно Бенитес пригласил соотечественника в "Ливерпуль", после чего воссоединился в "Наполи". Провернуть такой же ход в "Ньюкасле" Рафаэль не планирует – тренер сомневается, что Рейна покинет Серию А.



"Мне нечего сказать о Рейне, он великолепный игрок и в первую очередь лидер команды в раздевалке. Хотел бы я воссоединиться с ним, если он покинет свой клуб? Я уважаю "Наполи", а у нас и так много вратарей, которые выступают на приличном уровне".



"Мы должны сохранять спокойствие и разобраться с целями на трансферном рынке. Да, меня связывают хорошие отношения с Рейной, но он выступает за "Наполи", и я уверен, что он счастлив в Италии", - цитирует Бенитеса CalcioNapoli24.