Бенитес исключает воссоединение с Рейной в "Ньюкасле"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес исключил воссоединение с голкипером "Наполи" Пепе Рейной на "Сент-Джеймс Парк".
В свое время именно Бенитес пригласил соотечественника в "Ливерпуль", после чего воссоединился в "Наполи". Провернуть такой же ход в "Ньюкасле" Рафаэль не планирует – тренер сомневается, что Рейна покинет Серию А.
"Мне нечего сказать о Рейне, он великолепный игрок и в первую очередь лидер команды в раздевалке. Хотел бы я воссоединиться с ним, если он покинет свой клуб? Я уважаю "Наполи", а у нас и так много вратарей, которые выступают на приличном уровне".
"Мы должны сохранять спокойствие и разобраться с целями на трансферном рынке. Да, меня связывают хорошие отношения с Рейной, но он выступает за "Наполи", и я уверен, что он счастлив в Италии", - цитирует Бенитеса CalcioNapoli24.
09.05.2017 14:00
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сорокам не нужен дыркач, которому даже от шарика залетает.
Бенитес лох.
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"А у нас и так много вратарей выступающих на приличном уровне " на уровне чего спрашивается ?на уровне чемпионшипа да , Элиот , селс?кто ? Или Крул вернётся и затащит .дурак .
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