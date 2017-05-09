Малестин: "Лукаку недостаточно хорош для МЮ"

Ромелу Лукаку Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Рене Малестин сомневается, что нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку созрел для перехода на "Олд Траффорд".

Лучший бомбардир нынешнего сезона Премьер-Лиги считается одной из приоритетный целей "дьяволов" на трансферном рынке. Вдобавок, сам Лукаку не делает секрета из желания сменить клуб грядущим летом.

Против трансфера бельгийца на "Олд Траффорд" выступает 54-летний Малестин, бывший помощник сэра Алекса Фергюсона. По его словам, Ромелу просто-напросто не созрел для перехода в МЮ.

"Не поймите меня неправильно, Лукаку проводит фантастический сезон и заслуженно лидирует в гонке бомбардиров. Но для игры за такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", требуется нечто большее, чем просто голы", - цитирует Малестина talkSPORT.


Метки Лукаку, Малестин, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 09.05.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1147

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dimon70 09.05.2017 13:45 # dimon70
    первое и последнее слово в заголовке поменять местами-и будет правильно

    (ответить)

  2. grishavlasov 09.05.2017 13:22 # grishavlasov
    Ребят, бросить курить теперь легко! Я меня получилось за 3 дня, с помощью этого метода - http://tiny.ph/aHeq Народное средство без вреда для организма

    (ответить)

  3. skychnie-oboi 09.05.2017 13:15 # skychnie-oboi
    Рене забыл маленький момент - МЮ после Сафа сцанный середняк без игры и тд...Такие статусные понты могут пускать Барсы, Баварии и Реалы.Но никак не МЮ с КАЛом на руках..

    (ответить)

  4. gusto 09.05.2017 13:13 # gusto
    ахахаха, лол, это скум со своим стилем игры еще не дорос до того, чтобы приглашать такого напа. ИМ в самый раз продолжать вешать на головоебов ибру и феллаини

    (ответить)

  5. asnural 09.05.2017 13:08 # asnural
    Он же Погба убьет после первой же кривой передачи

    (ответить)

  6. stillinger 09.05.2017 13:02 # stillinger
    Тут скорее муму ещё не созрел для Лукаку.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: