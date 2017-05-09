Малестин: "Лукаку недостаточно хорош для МЮ"
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Рене Малестин сомневается, что нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку созрел для перехода на "Олд Траффорд".
Лучший бомбардир нынешнего сезона Премьер-Лиги считается одной из приоритетный целей "дьяволов" на трансферном рынке. Вдобавок, сам Лукаку не делает секрета из желания сменить клуб грядущим летом.
Против трансфера бельгийца на "Олд Траффорд" выступает 54-летний Малестин, бывший помощник сэра Алекса Фергюсона. По его словам, Ромелу просто-напросто не созрел для перехода в МЮ.
"Не поймите меня неправильно, Лукаку проводит фантастический сезон и заслуженно лидирует в гонке бомбардиров. Но для игры за такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", требуется нечто большее, чем просто голы", - цитирует Малестина talkSPORT.
09.05.2017 13:00
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Рене забыл маленький момент - МЮ после Сафа сцанный середняк без игры и тд...Такие статусные понты могут пускать Барсы, Баварии и Реалы.Но никак не МЮ с КАЛом на руках..
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ахахаха, лол, это скум со своим стилем игры еще не дорос до того, чтобы приглашать такого напа. ИМ в самый раз продолжать вешать на головоебов ибру и феллаини
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Он же Погба убьет после первой же кривой передачи
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Тут скорее муму ещё не созрел для Лукаку.
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