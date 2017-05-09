Малестин: "Лукаку недостаточно хорош для МЮ"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Рене Малестин сомневается, что нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку созрел для перехода на "Олд Траффорд".

Лучший бомбардир нынешнего сезона Премьер-Лиги считается одной из приоритетный целей "дьяволов" на трансферном рынке. Вдобавок, сам Лукаку не делает секрета из желания сменить клуб грядущим летом.



Против трансфера бельгийца на "Олд Траффорд" выступает 54-летний Малестин, бывший помощник сэра Алекса Фергюсона. По его словам, Ромелу просто-напросто не созрел для перехода в МЮ.



"Не поймите меня неправильно, Лукаку проводит фантастический сезон и заслуженно лидирует в гонке бомбардиров. Но для игры за такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", требуется нечто большее, чем просто голы", - цитирует Малестина talkSPORT.