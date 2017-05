Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" все еще надеется на приобретение Виргила Ван Дейка. Гарет Бэйл открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" нашел замену Кайлу Уолкеру. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп все еще надеется приобрести защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, несмотря на высочайшую конкуренцию и несмотря на слова Клода Пюэля о том, что голландец останется на "Сент Мэри". (Daily Star)



Защитник "Атлетико" Тео Эрнандес отверг интерес "Ливерпуля". (The Independent)



Вингер "Реала" Гарет Бэйл готов перейти в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом, если "красные дьяволы" пробьются в Лигу Чемпионов. (Diario Gol)



"Манчестер Сити" хочет укрепить центр обороны с помощью Леонардо Бонуччи из "Ювентуса" или Антонио Рюдигера из "Ромы". (Daily Mirror)



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро не заинтересован в переходе в "Юнайтед". (Daily Mail)



Полузащитник "Сити" Яя Туре ведет переговоры о переходе свободным агентом в "Галатасарай" грядущим летом. (Fanatik)



Яя Туре может уйти из "Сити" в "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", "Ньюкасл" или "Брайтон". (The Sun)



Защитник "Сити" Пабло Сабалета открыт к переговорам с другими клубами. (Daily Mail)



В случае расставания с Кайлом Уолкером тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино купит на его место Адама Смита из "Борнмута". (Daily Mirror)



Нападающий "Андерлехта" Лукаш Теодорчик заинтересовал "Вест Хэм". (Daily Mirror)



"Эвертон" готовит предложение по полузащитнику "Андерлехта" Леандеру Дендонкеру. (The Sun)



Нападающий "Малаги" Сандро Рамирес может перейти в "Эвертон" за 5 млн. фунтов. (Liverpool Echo)



"Эвертон" лидирует в борьбе за голкипера "Сандерленда" Джордана Пикфорда, оцениваемого в 17 млн. фунтов. (Daily Express)



"Сандерленд" надеется выручить за 23-летнего Пикфорда более 30 млн. фунтов. (The Times)



У Пикфорда появился вариант с переходом в "Лейпциг", который на будущий год сыграет в Лиге Чемпионов. (The Sun)



"Мидлсбро" готовится к продаже своего капитана Бена Гибсона. (Thr Times)



"Вест Бромвич" и "Кристал Пэлас" сразятся за защитника "Сандерленда" Ламина Коне. (Birmingham Mail)



"Вест Бромвич" уверен в приобретении левого защитника "Лидса" Чарли Тэйлора, который также интересен "Ливерпулю". (Daily Mirror)



Другое



Полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон хочет, чтобы Крейг Шекспир остался на посту главного тренера в следующем сезоне. (Daily Express)



Алан Пардью может возглавить вылетевший из Премьер-Лиги "Мидлсбро". (The Sun)



Агент Мино Райола заработал 41 млн. фунтов с трансфера полузащитника Поля Погба из "Ювентуса" в "Юнайтед". (Daily Mail)



Нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович является самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с зарплатой в 367,640 фунтов в неделю. (Daily Mail)



Джеймс Милнер останется штатным пенальтистом "Ливерпуля", несмотря на свой промах в матче с "Саутгемптоном". (Daily Express)