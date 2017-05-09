Фабрегас считает этот сезон его лучшим за "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас считает этот сезон лучшим за все время своих выступлений за клуб со "Стэмфорд Бридж".

Накануне вечером испанский маэстро помог своей команде разгромить "Мидлсбро" (3:0) и оказаться в трех очках от завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги. Дважды ассистировав партнерам, Фабрегас был признан лучшим игроком матча.



Таким образом, 30-летний испанец стал первым игроком в истории Премьер-Лиги, отдавшим по 10 или более результативных передач в шести различных сезонах. Сам Сеск считает, что сейчас он хорош как никогда, несмотря на отсутствие твердого места в стартовом составе команды Антонио Конте.



"Этот год получается другим для меня. В каждом своем клубе, где мне довелось побывать, я привык играть в каждом матче, каждую неделю, однако в этом году я значительно добавил в зрелости".



"Случившееся со мной — это непросто, ведь многие люди говорили, что я не подхожу Антонио, говорили, что я должен уйти, но мне нравятся вызовы, и это был большой вызов".



"Конечно, я не играю в абсолютно каждом матче, но я принял участие в последних 20 матчах или около того, даже если не всегда со старта. В то же время я чувствую, что качество проводимых мной на поле минут очень высоко, поэтому, возможно, мой вклад выше, чем когда-либо в предыдущих сезонах".



"Я терпелив и понимаю, что иногда такие вещи случаются. Я должен играть на команду. Это другой сезон для меня, но я горжусь своими успехами", — цитирует Фабрегаса The Independent.