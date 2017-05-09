Фабрегас считает этот сезон его лучшим за "Челси"

Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас считает этот сезон лучшим за все время своих выступлений за клуб со "Стэмфорд Бридж".

Накануне вечером испанский маэстро помог своей команде разгромить "Мидлсбро" (3:0) и оказаться в трех очках от завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги. Дважды ассистировав партнерам, Фабрегас был признан лучшим игроком матча.

Таким образом, 30-летний испанец стал первым игроком в истории Премьер-Лиги, отдавшим по 10 или более результативных передач в шести различных сезонах. Сам Сеск считает, что сейчас он хорош как никогда, несмотря на отсутствие твердого места в стартовом составе команды Антонио Конте.

"Этот год получается другим для меня. В каждом своем клубе, где мне довелось побывать, я привык играть в каждом матче, каждую неделю, однако в этом году я значительно добавил в зрелости".

"Случившееся со мной — это непросто, ведь многие люди говорили, что я не подхожу Антонио, говорили, что я должен уйти, но мне нравятся вызовы, и это был большой вызов".

"Конечно, я не играю в абсолютно каждом матче, но я принял участие в последних 20 матчах или около того, даже если не всегда со старта. В то же время я чувствую, что качество проводимых мной на поле минут очень высоко, поэтому, возможно, мой вклад выше, чем когда-либо в предыдущих сезонах".

"Я терпелив и понимаю, что иногда такие вещи случаются. Я должен играть на команду. Это другой сезон для меня, но я горжусь своими успехами", — цитирует Фабрегаса The Independent.


Метки Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. h22o 09.05.2017 12:47 # h22o
    лучший лавочник, делающий разницу, выходя на поле на 15-20 мин

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  2. ravi 09.05.2017 12:47 # ravi
    суперпрофессионал. все таки, Челси - больше чем клуб, а не всякие барселоны с арсеналами. Бежал Цески от них поскорее, а когда пополнил ряды величайшего клуба Англии, тут же понял что этот клуб он не просто любит но и уважает, что доказывает не словом а делом, в каждом матче, в каждом моменте.

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  3. grishavlasov 09.05.2017 12:44 # grishavlasov
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  4. fabregasss 09.05.2017 12:43 # fabregasss
    Толковый маэстро. 10-ку голевых оформит, как минимум.

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  5. chebrec 09.05.2017 12:10 # chebrec
    Все верно

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  6. knvlay 09.05.2017 11:31 # knvlay
    единственный, кто тащит этот автобус

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  7. reeker 09.05.2017 11:14 # reeker
    Фабрегас просто космос.

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  8. chelsealondon 09.05.2017 11:09 # chelsealondon
    Да вчера конечно топово сыграл впрочем как и всегда....

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  9. rommkaq1- 09.05.2017 11:05 # rommkaq1-
    Лучшего по голевым передачам нам не найти сейчас. Оставить и наградить!

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  10. wmrpkvhzeflbrmo 09.05.2017 11:01 # wmrpkvhzeflbrmo
    Фабрегас > Эриксена

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