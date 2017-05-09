Михаэль Цорк может перебраться на работу в Премьер-Лиге

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк, интерес к которому проявляет "Арсенал", вступил в переговоры о своем переходе в некий клуб Премьер-Лиги.

За время работы в Дортмунде Цорк зарекомендовал себя одним из лучших спортивных директоров в Европе. Михаэль сделал большой вклад в успехи "Боруссии" последних лет: три чемпионских титула Бундеслиги и финал Лиги Чемпионов.



Цорк отыскал немало талантливых игроков, которые впоследствии вырастали в настоящих звезд и приносили "Боруссии" многие миллионы. Однако в последнее время у Михаэля появились разногласия с боссами своего клубами, и его будущее в Дортмунде оказалось под вопросом.



Как стало известно The Telegraph, в данный момент Цорк в условиях секретности ведет переговоры с некой компанией из Лондона. Эта компания выступает в роли посредника и ранее сотрудничала с "Арсеналом", которому и приписывают интерес к Михаэлю.



Сообщается, что исполнительный директор "канониров" Иван Газидис хочет создать на "Эмирейтс" должность спортивного директора независимо от того, подпишет ли главный тренер Арсен Венгер новый контракт. Помимо Цорка, "Арсенал" также рассматривает кандидатуру Марка Овермарса из "Аякса". Предполагается, что Михаэль открыт к смене обстановки.