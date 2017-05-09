Вилли Кабальеро хочет остаться в "Сити"

Голкипер "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро заявил, что хочет получить новый контракт с клубом.

Приглашенный прошлым летом на "Этихад" Клаудио Браво не смог стать надежной опорой для главного тренера Хосепа Гвардиолы. Сперва чилиец был усажен в запас из-за плохой игры, а недавно угодил в лазарет с травмой икроножной мышцы.



В обоих случаях Гвардиола был вынужден прибегать к услугам Кабальеро, и 35-летний аргентинец проявляет себя с лучшей стороны. Меж тем, действующий контракт Вилли истекает уже в конце сезона.



Именно Кабальеро будет защищать ворота "горожан" в трех заключительных матчах сезона, и эту возможность ветеран хотел бы использовать, чтобы заслужить право остаться в клубе.



"Да, конечно, я бы хотел остаться. Это удивительные команда и клуб, с великолепными игроками, поэтому, думаю, любой игрок захотел бы остаться, окажись он на моем месте. Это зависит от множества вещей, но важнее всего для меня показывать свою лучшую игру".



"В данный момент у меня есть возможность играть. Я хочу постараться показать, на что я способен, и как я могу быть полезен команде. Я должен продолжать трудиться, а после завершения сезона мы поговорим с клубом и моим агентом", — цитирует Кабальеро Sky Sports.