Диего Коста: "Я хозяин своего будущего"
Нападающий "Челси" Диего Коста заявил, что остается хозяином своей судьбы и пока не давал согласия на переезд в Китай.
Если верить слухам в прессе, Коста уже связал себя обязательствами с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", заключив предварительный контракт с представителем китайской Суперлиги.
Сообщалось, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" сделает Диего самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой в 650 тысяч фунтов в неделю "чистыми", а "синим" выплатит в качестве компенсации 75 млн. фунтов.
Однако в интервью южноамериканскому телеканалу DIRECTVSports 28-летний Коста, в понедельник против "Мидлсбро" забивший свой 20-й гол в этом сезоне Премьер-Лиге, намекнул, что может уйти из "Челси", но совсем не в Китай.
"Я хозяин своего будущего, и это не означает, что я направляюсь в Китай", — сообщил Коста.
09.05.2017 08:00
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