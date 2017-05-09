Диего Коста: "Я хозяин своего будущего"

Нападающий "Челси" Диего Коста заявил, что остается хозяином своей судьбы и пока не давал согласия на переезд в Китай.

Если верить слухам в прессе, Коста уже связал себя обязательствами с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", заключив предварительный контракт с представителем китайской Суперлиги.



Сообщалось, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" сделает Диего самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой в 650 тысяч фунтов в неделю "чистыми", а "синим" выплатит в качестве компенсации 75 млн. фунтов.



Однако в интервью южноамериканскому телеканалу DIRECTVSports 28-летний Коста, в понедельник против "Мидлсбро" забивший свой 20-й гол в этом сезоне Премьер-Лиге, намекнул, что может уйти из "Челси", но совсем не в Китай.



"Я хозяин своего будущего, и это не означает, что я направляюсь в Китай", — сообщил Коста.