Анри: "Моуриньо будет смеяться последним"

Жозе Моуриньо Легенда "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо еще предоставится возможность высмеять "канониров" в конце сезона.

В минувшее воскресенье Моуриньо потерпел первое в своей карьере поражение от Арсена Венгера в рамках Премьер-Лиги. Фанаты "Арсенала" отреагировали на победу 2:0 над "Юнайтед" с огромным воодушевлением, даже высмеяв Жозе за капитуляцию на "Эмирейтс".

Однако "Юнайтед" пожертвовал этим матчем лишь для того, чтобы повысить свои шансы на трофей Лиги Европы и прилагающуюся к нему путевку в Лигу Чемпионов. Кроме того, ранее в этом сезоне "красные дьяволы" выиграли Кубок Лиги. Анри считает, что у Моуриньо еще будет повод уколоть "Арсенал", который рискует прийти к финишу с пустыми руками.

"Это именно то, чего он ждет. Чтобы сказать в конце дня, что они попали в Лигу Чемпионов. Он скажет: "Я знал, что мы выиграем Лигу Европы, и теперь у нас два трофея".

"Поэтому ты рискуешь оказаться в ситуации, когда он будет смеяться последним. Уверен, он только и ждет возможности сказать нам, что был прав!" — выразил свою точку зрения Анри в эфире Sky Sports.


Метки Анри, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2017 07:00

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  1. chebrec 09.05.2017 08:44 # chebrec
    Анри предатель

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  2. blueheart 09.05.2017 08:11 # blueheart
    Если манки ЛЕ не выиграют, смеяться последним будет весь фапл.

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  3. valmin 09.05.2017 07:39 # valmin
    Это как бы "намёк" на 4-е??? Троль тупорылый, Сдулся и будет бухать вспоминая Порто и Челси..(((

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  4. billy-talent 09.05.2017 07:23 # billy-talent
    До этого дауна всегда шутки с опозданием доходят, ничего удивительного.

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  5. melwood-lfc 09.05.2017 07:16 # melwood-lfc
    LUL 4Head

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