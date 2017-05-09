Анри: "Моуриньо будет смеяться последним"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо еще предоставится возможность высмеять "канониров" в конце сезона.

В минувшее воскресенье Моуриньо потерпел первое в своей карьере поражение от Арсена Венгера в рамках Премьер-Лиги. Фанаты "Арсенала" отреагировали на победу 2:0 над "Юнайтед" с огромным воодушевлением, даже высмеяв Жозе за капитуляцию на "Эмирейтс".



Однако "Юнайтед" пожертвовал этим матчем лишь для того, чтобы повысить свои шансы на трофей Лиги Европы и прилагающуюся к нему путевку в Лигу Чемпионов. Кроме того, ранее в этом сезоне "красные дьяволы" выиграли Кубок Лиги. Анри считает, что у Моуриньо еще будет повод уколоть "Арсенал", который рискует прийти к финишу с пустыми руками.



"Это именно то, чего он ждет. Чтобы сказать в конце дня, что они попали в Лигу Чемпионов. Он скажет: "Я знал, что мы выиграем Лигу Европы, и теперь у нас два трофея".



"Поэтому ты рискуешь оказаться в ситуации, когда он будет смеяться последним. Уверен, он только и ждет возможности сказать нам, что был прав!" — выразил свою точку зрения Анри в эфире Sky Sports.