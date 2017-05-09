Анри: "Моуриньо будет смеяться последним"
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо еще предоставится возможность высмеять "канониров" в конце сезона.
В минувшее воскресенье Моуриньо потерпел первое в своей карьере поражение от Арсена Венгера в рамках Премьер-Лиги. Фанаты "Арсенала" отреагировали на победу 2:0 над "Юнайтед" с огромным воодушевлением, даже высмеяв Жозе за капитуляцию на "Эмирейтс".
Однако "Юнайтед" пожертвовал этим матчем лишь для того, чтобы повысить свои шансы на трофей Лиги Европы и прилагающуюся к нему путевку в Лигу Чемпионов. Кроме того, ранее в этом сезоне "красные дьяволы" выиграли Кубок Лиги. Анри считает, что у Моуриньо еще будет повод уколоть "Арсенал", который рискует прийти к финишу с пустыми руками.
"Это именно то, чего он ждет. Чтобы сказать в конце дня, что они попали в Лигу Чемпионов. Он скажет: "Я знал, что мы выиграем Лигу Европы, и теперь у нас два трофея".
"Поэтому ты рискуешь оказаться в ситуации, когда он будет смеяться последним. Уверен, он только и ждет возможности сказать нам, что был прав!" — выразил свою точку зрения Анри в эфире Sky Sports.
09.05.2017 07:00
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Последние комментарии:
Анри предатель
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Если манки ЛЕ не выиграют, смеяться последним будет весь фапл.
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Это как бы "намёк" на 4-е??? Троль тупорылый, Сдулся и будет бухать вспоминая Порто и Челси..(((
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До этого дауна всегда шутки с опозданием доходят, ничего удивительного.
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LUL 4Head
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