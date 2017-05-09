"Ливерпуль" договаривается о покупке Майкла Кина

"Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах о приобретении центрального защитника "Бернли" и сборной Англии Майкла Кина ориентировочной стоимостью в 25 миллионов фунтов.

В этом сезоне воспитанник "Манчестер Юнайтед" добился впечатляющего прогресса, а также успел заявить о себе на международном уровне. Это не осталось без внимания со стороны ведущих клубов Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в данный момент в борьбе за 24-летнего Кина лидирует "Ливерпуль", чей главный тренер Юрген Клопп видит в Майкле одну из своих приоритетных трансферных целей на грядущее лето.



По информации издания, Кин уже согласовал условия личного контракта с мерсисайдским клубом и в данный момент ожидает, смогут ли подопечные Клоппа оформить путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Завоевание места в топ-4 должно стать гарантией того, что Майкл отправится на "Энфилд".



Определенный интерес к Кину также проявляют "Эвертон" и "Тоттенхэм". Что касается "Юнайтед", то наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо пока никак не обозначил своего желания вернуть Кина в Манчестер.



Желание Клоппа укрепить центр обороны объяснимо — ни одна команда из числа топ-7 не пропустила голов больше, чем "Ливерпуль", а в некоторых матчах текущего сезона Юрген был вынужден использовать на этой позиции номинального полузащитника Лукаса Лейву. Покупка Кина позволит "красным" забетонировать защитную линию.



Добавим, что издание The Telegraph не соглашается со своими коллегами из Daily Mirror и называет главным претендентом на Кина "Юнайтед". Сообщается, что Моуриньо считает ошибкой решение своего предшественника Луи Ван Галя продать Майкла в "Бернли" за 2 млн. фунтов два с половиной года назад.