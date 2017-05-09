Конте жаждет стать чемпионом на "Хоторнс"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команда достойно ответила на тот вызов, который ей предложил "Тоттенхэм" в последние недели, и теперь рассчитывать оформить чемпионство в Премьер-Лиге на "Хоторнс" в пятницу.

Разгромив "Мидлсбро" со счетом 3:0 в понедельник вечером, "синие" оказались всего в трех очках от титула. Эти три очка Конте надеется набрать в пятницу против "Вест Бромвича" — до того, как идущий по пятам "Тоттенхэм" сыграет свой следующий матч.



"Думаю, это был очень важный результат для нас, особенно после поражения "Тоттенхэма". Это была возможность набрать три очка и увеличить отрыв до семи очков. Нам было важно победить".



"Это большой шаг, потому что впереди еще три матча, и нам нужно выиграть один для титула. Это важно, и это наш ответ "Тоттенхэму", который выиграл девять матчей подряд и только в 10-м потерпел поражение".



"В этой ситуации мы продемонстрировали огромную волю и желание завоевать титул. Теперь мы очень близки, но нам все еще нужно сделать один шаг".



"Нам важно сделать это самим: у нас есть возможность выиграть титул, не дожидаясь результата "Тоттенхэма". Мы должны сосредоточиться и хорошо подготовиться, потому что выезд к "Вест Бромвичу" не будет простым".



"Однако мы в хорошей форме, мы сосредоточены и обладаем хорошим настроем. Мы постараемся победить. Определенно, матч против "Вест Бромвича" будет очень тяжелым", — сообщил Конте Sky Sports.