"Челси" отправил "Боро" в Чемпионшип и сделал предпоследний шаг к титулу

Диего Коста и Брэд Гузан "Челси" оказался на расстоянии одной победы от завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги после того, как трижды отправил мяч между ног голкиперу "Мидлсбро" Брэду Гузану — 3:0.

"Синие" недосчитались Нголо Канте, место которого в полузащите занял Сеск Фабрегас. Давид Луис оправился после небольшого повреждения и вышел с первых минут.

Единственным новым лицом в стартовом составе "речников" стал нападающий Адама Траоре, заменивший Кристиана Стуани.

Гости едва не пропустили уже на второй минуте. Маркос Алонсо пробил с левой ноги по летящему мячу, который ударился о газон и летел очень неприятно для голкипера Брэда Гузана, но тот сумел перевести снаряд в перекладину.

"Челси" атаковал без перерыва, заперев "речников" в их штрафной. На 20-й минуте Диего Коста непостижимым образом не поспел к воротам на отличный прострел Эдена Азара.

Однако спустя три минуты Коста исправился. Фабрегас словно рукой забросил мяч на линию вратарской, где Диего технично обработал передачу и пробил между ног Гузану — 1:0.

Гол лишь пробудил аппетит в хозяевах, и они принялись добивать раненого соперника. На 34-й минуте счет закономерным образом удвоился. На сей раз себя проявила другая испанская связка: Сесар Аспиликуэта выполнил заброс к дальней штанге, где Алонсо нанес удар с острого угла, тоже между ног Гузану — 2:0.

Второй тайм начался с того, что Педро пробил в перекладину. "Челси" продолжил создавать момент за моментом и, наконец, забил свой очередной гол. Это случилось на 65-й минуте, когда Неманья Матич грудью принял передачу от Фабрегаса, а затем послал мяч между ног Гузану — 3:0.

При большом желании хозяева могли сделать счет еще крупнее, но все-таки решили прекратить унижение Гузана. "Боро" до финального свистка так и не провел ни одной достойной атаки.

"Челси" не заметил отсутствия Нголо Канте и просто уничтожил своего соперника, сделав предпоследний шаг к оформлению чемпионства. "Мидлсбро" был просто беспомощен, и с такой игрой делать в Премьер-Лиге нечего.

"Челси" — "Мидлсбро". Отчет о матче


Метки Мидлсбро, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2017 23:55

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 09.05.2017 00:02 # chelsea-69
    Если сделать сплав Фабра и Канте, то получится Эрерра © какой-то скум

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  2. gusto 09.05.2017 00:01 # gusto
    бля, фабр просто нереальный топер.
    де брюйне хорош, но если его и продали, чтобы освободить место фабру, так так тому и быть.

    ФАБР НОТ ФО СЭИЛ.

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  3. chebrec 09.05.2017 00:00 # chebrec
    еще шажок и чемпик в кармане

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  4. chebrec 08.05.2017 23:59 # chebrec
    где посмотреть стату сухих матчей вратарей?

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  5. paul-shark 08.05.2017 23:59 # paul-shark
    Е6ать тут пинсов ща нахлынет. Лучше сыбацца отсюда.

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  6. skychnie-oboi 08.05.2017 23:59 # skychnie-oboi
    Неубедительная победа, с привкусом судейских куевв и нагретого унитаза.
    Самый слабый чемпион за последние 50 лет.Увы.

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  7. farot 08.05.2017 23:59 # farot
    главное теперь не поддаться давлению со стороны шпор и Кейна

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  8. essien1979 08.05.2017 23:58 # essien1979
    Этот День Победы порохом пропах.....&#128079;&#128079;&#128079;&#128079;

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  9. paul-shark 08.05.2017 23:58 # paul-shark
    ЩЕЛЬСИ!

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  10. shely 08.05.2017 23:58 # shely
    фсе задроты месные,сосите купца, Челси чемпики

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  11. role-playin 08.05.2017 23:58 # role-playin
    Фабр минимум сотку стоит, а если учитывать, сколько заплатили за пачбу, то полмиллиарда.

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  12. chelseafanmd 08.05.2017 23:58 # chelseafanmd
    Отличный матч прям на ура зашел !!!

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  13. gusto 08.05.2017 23:57 # gusto
    фабр мом. коста дно, менять нужно обязательно летом его. Х3 на кого, но не жалеть денег на рельного топаря в атаку, остопиздела малясь его игра уже, да и продавать, пока ценник еще норм на него, так-то ему скоро 30ка уже, а для бразила уже считай пенсия.

    АНТОНИО! АНТОНИО! АНТОНИО!

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  14. palach221078 08.05.2017 23:57 # palach221078
    Чемпионы блеать !!! Всем хейтерам защекалду!!!

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  15. palach221078 08.05.2017 23:56 # palach221078
    С Победой!

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