"Челси" отправил "Боро" в Чемпионшип и сделал предпоследний шаг к титулу
"Челси" оказался на расстоянии одной победы от завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги после того, как трижды отправил мяч между ног голкиперу "Мидлсбро" Брэду Гузану — 3:0.
"Синие" недосчитались Нголо Канте, место которого в полузащите занял Сеск Фабрегас. Давид Луис оправился после небольшого повреждения и вышел с первых минут.
Единственным новым лицом в стартовом составе "речников" стал нападающий Адама Траоре, заменивший Кристиана Стуани.
Гости едва не пропустили уже на второй минуте. Маркос Алонсо пробил с левой ноги по летящему мячу, который ударился о газон и летел очень неприятно для голкипера Брэда Гузана, но тот сумел перевести снаряд в перекладину.
"Челси" атаковал без перерыва, заперев "речников" в их штрафной. На 20-й минуте Диего Коста непостижимым образом не поспел к воротам на отличный прострел Эдена Азара.
Однако спустя три минуты Коста исправился. Фабрегас словно рукой забросил мяч на линию вратарской, где Диего технично обработал передачу и пробил между ног Гузану — 1:0.
Гол лишь пробудил аппетит в хозяевах, и они принялись добивать раненого соперника. На 34-й минуте счет закономерным образом удвоился. На сей раз себя проявила другая испанская связка: Сесар Аспиликуэта выполнил заброс к дальней штанге, где Алонсо нанес удар с острого угла, тоже между ног Гузану — 2:0.
Второй тайм начался с того, что Педро пробил в перекладину. "Челси" продолжил создавать момент за моментом и, наконец, забил свой очередной гол. Это случилось на 65-й минуте, когда Неманья Матич грудью принял передачу от Фабрегаса, а затем послал мяч между ног Гузану — 3:0.
При большом желании хозяева могли сделать счет еще крупнее, но все-таки решили прекратить унижение Гузана. "Боро" до финального свистка так и не провел ни одной достойной атаки.
"Челси" не заметил отсутствия Нголо Канте и просто уничтожил своего соперника, сделав предпоследний шаг к оформлению чемпионства. "Мидлсбро" был просто беспомощен, и с такой игрой делать в Премьер-Лиге нечего.
"Челси" — "Мидлсбро". Отчет о матче
08.05.2017 23:55
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Последние комментарии:
Если сделать сплав Фабра и Канте, то получится Эрерра © какой-то скум
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бля, фабр просто нереальный топер.
де брюйне хорош, но если его и продали, чтобы освободить место фабру, так так тому и быть.
ФАБР НОТ ФО СЭИЛ.
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еще шажок и чемпик в кармане
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где посмотреть стату сухих матчей вратарей?
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Е6ать тут пинсов ща нахлынет. Лучше сыбацца отсюда.
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Неубедительная победа, с привкусом судейских куевв и нагретого унитаза.
Самый слабый чемпион за последние 50 лет.Увы.
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главное теперь не поддаться давлению со стороны шпор и Кейна
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Этот День Победы порохом пропах.....👏👏👏👏
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ЩЕЛЬСИ!
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фсе задроты месные,сосите купца, Челси чемпики
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Фабр минимум сотку стоит, а если учитывать, сколько заплатили за пачбу, то полмиллиарда.
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Отличный матч прям на ура зашел !!!
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фабр мом. коста дно, менять нужно обязательно летом его. Х3 на кого, но не жалеть денег на рельного топаря в атаку, остопиздела малясь его игра уже, да и продавать, пока ценник еще норм на него, так-то ему скоро 30ка уже, а для бразила уже считай пенсия.
АНТОНИО! АНТОНИО! АНТОНИО!
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Чемпионы блеать !!! Всем хейтерам защекалду!!!
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С Победой!
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