"Челси" отправил "Боро" в Чемпионшип и сделал предпоследний шаг к титулу

"Челси" оказался на расстоянии одной победы от завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги после того, как трижды отправил мяч между ног голкиперу "Мидлсбро" Брэду Гузану — 3:0.

"Синие" недосчитались Нголо Канте, место которого в полузащите занял Сеск Фабрегас. Давид Луис оправился после небольшого повреждения и вышел с первых минут.



Единственным новым лицом в стартовом составе "речников" стал нападающий Адама Траоре, заменивший Кристиана Стуани.



Гости едва не пропустили уже на второй минуте. Маркос Алонсо пробил с левой ноги по летящему мячу, который ударился о газон и летел очень неприятно для голкипера Брэда Гузана, но тот сумел перевести снаряд в перекладину.



"Челси" атаковал без перерыва, заперев "речников" в их штрафной. На 20-й минуте Диего Коста непостижимым образом не поспел к воротам на отличный прострел Эдена Азара.



Однако спустя три минуты Коста исправился. Фабрегас словно рукой забросил мяч на линию вратарской, где Диего технично обработал передачу и пробил между ног Гузану — 1:0.



Гол лишь пробудил аппетит в хозяевах, и они принялись добивать раненого соперника. На 34-й минуте счет закономерным образом удвоился. На сей раз себя проявила другая испанская связка: Сесар Аспиликуэта выполнил заброс к дальней штанге, где Алонсо нанес удар с острого угла, тоже между ног Гузану — 2:0.



Второй тайм начался с того, что Педро пробил в перекладину. "Челси" продолжил создавать момент за моментом и, наконец, забил свой очередной гол. Это случилось на 65-й минуте, когда Неманья Матич грудью принял передачу от Фабрегаса, а затем послал мяч между ног Гузану — 3:0.



При большом желании хозяева могли сделать счет еще крупнее, но все-таки решили прекратить унижение Гузана. "Боро" до финального свистка так и не провел ни одной достойной атаки.



"Челси" не заметил отсутствия Нголо Канте и просто уничтожил своего соперника, сделав предпоследний шаг к оформлению чемпионства. "Мидлсбро" был просто беспомощен, и с такой игрой делать в Премьер-Лиге нечего.



"Челси" — "Мидлсбро". Отчет о матче