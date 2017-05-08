Кингсли Коман задумывался о переходе в "Сити"

Вингер "Баварии" Кингсли Коман признался, что задумывался о переходе в "Манчестер Сити", прежде чем связать свое будущее с чемпионами Бундеслиги.

Коман выступает за клуб из Мюнхена с 2015 года. В прошлом месяце "Бавария", наконец, воспользовалась своей опцией и выкупила талантливого француза у "Ювентуса".



Как признается Кингсли, у него были сомнения насчет постоянного трансфера в Мюнхен, однако "Бавария" предоставила ему необходимые гарантии насчет игрового времени, и он отбросил мысли о переходе в "Сити" к Хосепу Гвардиоле, с которым ему довелось поработать в прошлом сезоне.



"У меня не было никаких сомнений насчет "Манчестер Сити" или их тренера, сомнения вызывала лишь моя ситуация. Я молод, я на той стадии своей жизни, когда мне необходимо играть. Если бы это было невозможно здесь, если бы это было сложно, я был готов задуматься об уходе".



"Однако я поговорил с президентом о проекте этого клуба, обо мне, и мы все уладили. Если ничего необычного не произойдет, я ожидаю быть в "Баварии" в следующем сезоне. Впрочем никогда не знаешь, что может случиться".



"Если завтра — но я знаю, что это невозможно — они купят Месси и Роналду, и я пойму, что мне будет сложно здесь играть, я могу задуматься об уходе. Но если ничего необычного не произойдет, я ожидаю остаться".



"Я очень доволен своей карьерой. Сегодня я в "Баварии". Не вижу причин сожалеть о чем-либо", — сообщил 20-летний Коман TF1.