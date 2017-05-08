Конте понял, почему клубам Премьер-Лиги сложно добиться успехов в Европе

Антонио Конте Тренер "Челси" Антонио Конте выразил мнение, что из-за высокой конкуренции в Премьер-Лиге местным клубам сложно сочетать успешное выступление на европейской и внутренней арене.

Отсутствие занятости в еврокубках принято считать одним из факторов успеха "синих" в этом сезоне. Подопечные Конте с самого начала были сосредоточены лишь на внутренних соревнованиях и теперь могут финишировать не только с титулом Премьер-Лиги, но и с Кубок Англии.

По мнению Антонио, именно высочайшая конкуренция на внутренней арене мешает представителям Премьер-Лиги добиваться успехов в Европе, а также сказывается на выступлениях сборной Англии на больших международных турнирах.

"Здесь очень сложная лига. Она такая сильная, и она совершенно отличается от итальянской или испанской лиг. В абсолютно каждом матче ты должен много сражаться, и я думаю, по этой причине тебе приходится непросто в заключительной стадии еврокубков".

"Кроме того, это сказывается на национальной команде. Очень сложно успешно выступить на Чемпионате Мира или Евро, потому что к концу сезона игроки устают".

"Каждый матч здесь очень тяжелый, в каждом матче ты должен выкладываться на полную. Если ты со своей командой собираешься сыграть вполсилы, то заранее готовься к поражению", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. cleverley88 08.05.2017 21:59 # cleverley88
    Заранее отмазывается на следующий сезон, какой же он убогий!

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  2. chelsea-69 08.05.2017 21:30 # chelsea-69
    Он нам всем глаза открыл, а вроде ничего такого и не сказал
    Великий!

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  3. mancunia-planet 08.05.2017 21:12 # mancunia-planet
    Контекс заторможенный пенс, интеллектом не блещет. Но даже ему ясно место Челси у параши в лиге1.

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  4. cfc-chelsea-cfc 08.05.2017 21:11 # cfc-chelsea-cfc
    "Если ты со своей командой собирается сыграть вполсилы, то заранее готовься к поражению"

    Это точно!

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  5. reeker 08.05.2017 21:06 # reeker
    Знаем.

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  6. wildpig 08.05.2017 21:04 # wildpig
    Суко, капитан очевидность просто.

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  7. jesus33 08.05.2017 21:02 # jesus33
    Какой же он жалкий, уже соломку стелит на следующий сезон, зная по опыту, как он в ЛЧ заглатывает.

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