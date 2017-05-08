Конте понял, почему клубам Премьер-Лиги сложно добиться успехов в Европе
Тренер "Челси" Антонио Конте выразил мнение, что из-за высокой конкуренции в Премьер-Лиге местным клубам сложно сочетать успешное выступление на европейской и внутренней арене.
Отсутствие занятости в еврокубках принято считать одним из факторов успеха "синих" в этом сезоне. Подопечные Конте с самого начала были сосредоточены лишь на внутренних соревнованиях и теперь могут финишировать не только с титулом Премьер-Лиги, но и с Кубок Англии.
По мнению Антонио, именно высочайшая конкуренция на внутренней арене мешает представителям Премьер-Лиги добиваться успехов в Европе, а также сказывается на выступлениях сборной Англии на больших международных турнирах.
"Здесь очень сложная лига. Она такая сильная, и она совершенно отличается от итальянской или испанской лиг. В абсолютно каждом матче ты должен много сражаться, и я думаю, по этой причине тебе приходится непросто в заключительной стадии еврокубков".
"Кроме того, это сказывается на национальной команде. Очень сложно успешно выступить на Чемпионате Мира или Евро, потому что к концу сезона игроки устают".
"Каждый матч здесь очень тяжелый, в каждом матче ты должен выкладываться на полную. Если ты со своей командой собираешься сыграть вполсилы, то заранее готовься к поражению", — цитирует Конте Sky Sports.
08.05.2017 21:00
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Последние комментарии:
Заранее отмазывается на следующий сезон, какой же он убогий!
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Он нам всем глаза открыл, а вроде ничего такого и не сказал
Великий!
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Контекс заторможенный пенс, интеллектом не блещет. Но даже ему ясно место Челси у параши в лиге1.
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"Если ты со своей командой собирается сыграть вполсилы, то заранее готовься к поражению"
Это точно!
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Знаем.
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Суко, капитан очевидность просто.
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Какой же он жалкий, уже соломку стелит на следующий сезон, зная по опыту, как он в ЛЧ заглатывает.
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