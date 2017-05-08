Джака: "Никто не заставит меня изменить свой стиль"

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что не собирается менять свой стиль игры и не боится снова получить красную карточку.

Прошлым летом "канониры" инвестировали 35 миллионов фунтов в игрока сборной Швейцарии. В своем дебютном английском сезоне Гранит уже успел получить две красные карточки и 11 желтых.

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уже говорил, что его подопечный стал жертвой собственной репутации, однако сам Джака не собирается меняться.

"В футболе тебя критикуют, если ты удаляешься с поля. Это мой стиль игры, и никто не заставит меня его изменить. Даже если я получу очередную красную карточку, то так тому и быть. Со временем ты становишься умнее, и думаю, я прибавил с момента моего последнего удаления".

"Я не большой любитель говорить о себе, пускай другие судят меня. В этом сезоне у меня были взлеты и падения, но это нормально для твоего первого сезона".

"Это не так, что я приехал в Англию и впервые сыграл в футбол. На мой взгляд, футбол довольно одинаков везде, а мяч круглый. Возможно, отличаются лишь некоторые тактические вещи в сравнении с клубами, за которые я играл раньше. Мы проводим непростой сезон, но я уверен, что в предстоящие годы мы покажем себя с другой стороны", — цитирует Джаку The Telegraph.


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2017 20:00

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  1. reams 08.05.2017 20:07 # reams
    красава, влился в состав неплохо, да и получил уже признание болельщиков, будет так же играть так и до легенды недалеко, поменьше бы глупостей на поле и топарем будет еще тем ))

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