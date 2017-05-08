Пюэль уверен, что Ван Дейк останется в "Саутгемптоне"

Наставник "Саутгемптона" Клод Пюэль выразил уверенность, что его клубу удастся сохранить центрального защитника Виргила Ван Дейка.

Как известно, Ван Дейк не имеет игровой практики с 22 января, когда в матче против "Лестера" он получил травму лодыжки. Правда, перенесенная операция и длительное отсутствие не сказались на уровне интереса к Виргилу.



Среди претендентов на 25-летнего голландца по-прежнему значатся ведущие клубы Премьер-Лиги, однако Пюэль верит, что в следующем сезоне Ван Дейк снова примерит футболку "святых".



"Он перенес тяжелую травму. Но сейчас он в порядке. Операция осталась позади, он может трудиться в обычном режиме. Он начнет работу в тренажерном зале и реабилитацию, чтобы вернуться к следующему сезону... вместе с нами".



"Он наш капитан. Он важен для нас. Он великолепный игрок. Нам придется подождать начала следующего сезона, чтобы снова увидеть его на поле, играющим за нас. У него длительный контракт, и я думаю, директора хотят сохранить его", — цитирует Пюэля Sky Sports.