"Сити" предлагает Туре пойти на понижение зарплаты

Яя Туре "Манчестер Сити" готов предложить полузащитнику Яя Туре новый контракт, но с одним важным условием: ивуариец должен согласиться на понижение зарплаты.

Как известно, действующий контракт 33-летнего Туре, по которому ветеран зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю, истекает уже в конце сезона. Переговоры о новой сделке, тем временем, еще даже не начинались.

Изданию Daily Star стало известно, что рулевой "Сити" Пеп Гвардиола готов сохранить Яя на "Этихад". Если Туре выразит аналогичное желание, ему придется пойти на существенное сокращение зарплаты.

По информации источника, "горожане" планируют предложить Яя однолетний контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю. В случае отказа Туре может рассчитывать на гораздо более выгодный оклад – например, на Ближнем Востоке.



Метки Манчестер Сити, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 08.05.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 08.05.2017 18:41 # akadam
    Чо за кидалово? Он же в Африке на зарплату родную деревню содержит.

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  2. chelsea-69 08.05.2017 18:18 # chelsea-69
    К пенсам на сезон можно, Матича подменять.
    Как раз 42 свободен.

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  3. fc-oil 08.05.2017 18:17 # fc-oil
    Ничосе ему нефтяной проект занизил.

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  4. sexan 08.05.2017 18:08 # sexan
    А сколько он матчей съиграл в этом году?

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  5. bushido 08.05.2017 18:05 # bushido
    пздц тортоеду башляют

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