"Сити" предлагает Туре пойти на понижение зарплаты

"Манчестер Сити" готов предложить полузащитнику Яя Туре новый контракт, но с одним важным условием: ивуариец должен согласиться на понижение зарплаты.

Как известно, действующий контракт 33-летнего Туре, по которому ветеран зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю, истекает уже в конце сезона. Переговоры о новой сделке, тем временем, еще даже не начинались.



Изданию Daily Star стало известно, что рулевой "Сити" Пеп Гвардиола готов сохранить Яя на "Этихад". Если Туре выразит аналогичное желание, ему придется пойти на существенное сокращение зарплаты.



По информации источника, "горожане" планируют предложить Яя однолетний контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю. В случае отказа Туре может рассчитывать на гораздо более выгодный оклад – например, на Ближнем Востоке.