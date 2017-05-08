Щесны хочет найти себе клуб в Премьер-Лиге

Голкипер "Арсенала" Войцех Щесны рассчитывает вернуться в лондонский клуб после завершения аренды в "Роме" и хочет непременно остаться в Премьер-Лиге.

27-летний Щесны разочарован тем, что "Рома" до сих пор не вступила в переговоры о его приобретении. По слухам, спортивный директор римлян Мончи даже подыскивает Войцеху альтернативу на трансферном рынке.



Это означает, что по окончании сезона Войцеху придется вернуться на "Эмирейтс", где статус основного стража ворот "канониров" прочно застолбил Петр Чех. Поляк уверен, что сможет навязать конкуренцию экс-голкиперу "Челси".



Как сообщает The Independent, "Арсенал" еще не принял решение насчет будущего Щесны, но высока вероятность, что лондонцы продадут вратаря грядущим летом. В таком случае Войцех надеется найти новое пристанище в Премьер-Лиге – с некоторыми клубами голкипер уже вошел в неофициальный контакт.