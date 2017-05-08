Лукаку призывает "не лезть в его дела"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку попросил журналистов не обсуждать его будущее. Совсем скоро бельгиец выпустит официальное заявление.

Узнав, что Лукаку не собирается продлевать свой контракт с "ирисками", журналисты поголовно начали связывать бельгийца с переходом в топ-клуб. По слухам, приоритетным вариантом для Лукаку остается возвращение в "Челси".



Разговоры о будущем настолько раздражают Ромелу, что ему пришлось обратиться к репортерам через Твиттер. Нападающий попросил оставить его в покое, а официальное заявление он сделает сам.



"Некоторые СМИ пытаются досадить мне. Пока я не сделал публичное заявление о своем будущем, пожалуйста, не лезьте в мои дела", - написал Лукаку.