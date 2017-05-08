Лукаку призывает "не лезть в его дела"
Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку попросил журналистов не обсуждать его будущее. Совсем скоро бельгиец выпустит официальное заявление.
Узнав, что Лукаку не собирается продлевать свой контракт с "ирисками", журналисты поголовно начали связывать бельгийца с переходом в топ-клуб. По слухам, приоритетным вариантом для Лукаку остается возвращение в "Челси".
Разговоры о будущем настолько раздражают Ромелу, что ему пришлось обратиться к репортерам через Твиттер. Нападающий попросил оставить его в покое, а официальное заявление он сделает сам.
"Некоторые СМИ пытаются досадить мне. Пока я не сделал публичное заявление о своем будущем, пожалуйста, не лезьте в мои дела", - написал Лукаку.
08.05.2017 16:00
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