Клопп недоволен газоном "Энфилда"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен сухим газоном "Энфилда", из-за чего "красные" не могут играть в фирменный быстрый футбол.

Накануне мерсисайдцы снова не смогли победить на своем поле, сыграв лишь вничью 0:0 против "Саутгемптона". Ответственность за эту осечку Клопп возложил на работников стадиона: они не подготовили газон идеальным образом.

"Чтобы добиться успеха, нужно сделать из своего стадиона настоящую крепость. Это очень важно. За последние несколько недель мы добились результатов, которыми не можем гордиться. Я знаю, что это никому не понравится, но я наберусь смелости и скажу: сегодня поле было очень сухим".

"Перед матчем работники полили его водой, но уже спустя 15 минут подул сильный ветер и газон засох. Вы могли подумать, почему мы делаем такого рода передачи, но играть в быстрый футбол было очень сложно. Владея мячом, команде требуются лучшие условия, особенно на своем поле".

"Я не хочу кого-то винить персонально, я просто описал суть проблем. Безусловно, мне неприятно терять очки на своем поле, но теперь у нас остается два матча, один из которых мы проведем дома и еще один - в гостях", - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 08.05.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 745

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Последние комментарии:




  1. akadam 08.05.2017 15:22 # akadam
    Подобное замечание нужно приватно выставлять руководителю стадиона, а не через СМИ. Как-то удручает Клопп своими вью в последнее (2017 год) время.

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  2. gerrard08 08.05.2017 15:17 # gerrard08
    Ах ах ах
    Норм затролил венгре

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  3. mazinho-united 08.05.2017 15:17 # mazinho-united
    Готовит солому под лигу европы

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  4. kos9k 08.05.2017 15:16 # kos9k
    из-за чего "красные" не могут играть в фирменный быстрый футбол.

    по логике должны вынести вхю)00

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  5. manutd-20champ 08.05.2017 15:15 # manutd-20champ
    ну Тэйлор же не работник стадиона...

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  6. awesome-arsenal 08.05.2017 15:02 # awesome-arsenal
    Зачем этот холоп крадет стиль Венгера???

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