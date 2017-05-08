Клопп недоволен газоном "Энфилда"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен сухим газоном "Энфилда", из-за чего "красные" не могут играть в фирменный быстрый футбол.

Накануне мерсисайдцы снова не смогли победить на своем поле, сыграв лишь вничью 0:0 против "Саутгемптона". Ответственность за эту осечку Клопп возложил на работников стадиона: они не подготовили газон идеальным образом.



"Чтобы добиться успеха, нужно сделать из своего стадиона настоящую крепость. Это очень важно. За последние несколько недель мы добились результатов, которыми не можем гордиться. Я знаю, что это никому не понравится, но я наберусь смелости и скажу: сегодня поле было очень сухим".



"Перед матчем работники полили его водой, но уже спустя 15 минут подул сильный ветер и газон засох. Вы могли подумать, почему мы делаем такого рода передачи, но играть в быстрый футбол было очень сложно. Владея мячом, команде требуются лучшие условия, особенно на своем поле".



"Я не хочу кого-то винить персонально, я просто описал суть проблем. Безусловно, мне неприятно терять очки на своем поле, но теперь у нас остается два матча, один из которых мы проведем дома и еще один - в гостях", - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".