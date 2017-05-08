Клопп недоволен газоном "Энфилда"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен сухим газоном "Энфилда", из-за чего "красные" не могут играть в фирменный быстрый футбол.
Накануне мерсисайдцы снова не смогли победить на своем поле, сыграв лишь вничью 0:0 против "Саутгемптона". Ответственность за эту осечку Клопп возложил на работников стадиона: они не подготовили газон идеальным образом.
"Чтобы добиться успеха, нужно сделать из своего стадиона настоящую крепость. Это очень важно. За последние несколько недель мы добились результатов, которыми не можем гордиться. Я знаю, что это никому не понравится, но я наберусь смелости и скажу: сегодня поле было очень сухим".
"Перед матчем работники полили его водой, но уже спустя 15 минут подул сильный ветер и газон засох. Вы могли подумать, почему мы делаем такого рода передачи, но играть в быстрый футбол было очень сложно. Владея мячом, команде требуются лучшие условия, особенно на своем поле".
"Я не хочу кого-то винить персонально, я просто описал суть проблем. Безусловно, мне неприятно терять очки на своем поле, но теперь у нас остается два матча, один из которых мы проведем дома и еще один - в гостях", - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".
08.05.2017 15:00
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Последние комментарии:
Подобное замечание нужно приватно выставлять руководителю стадиона, а не через СМИ. Как-то удручает Клопп своими вью в последнее (2017 год) время.
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Ах ах ах
Норм затролил венгре
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Готовит солому под лигу европы
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из-за чего "красные" не могут играть в фирменный быстрый футбол.
по логике должны вынести вхю)00
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ну Тэйлор же не работник стадиона...
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Зачем этот холоп крадет стиль Венгера???
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