36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 8 мая поединком "Челси" и "Мидлсбро" завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — МИДЛСБРО 22:00 Онлайн-трансляция



В прошлую пятницу "Тоттенхэм" допустил осечку в дерби с "Вест Хэмом", потерпев поражение 1:0. У "Челси" было три дня, чтобы осмыслить этот результат своего преследователя и осознать ситуацию: теперь "синим" достаточно набрать шесть из 12 доступных очков, и гарантировать себе титул они могут прежде, чем "шпоры" сыграют свой следующий матч. Свой первый из двух оставшихся шагов к чемпионству подопечные Антонио Конте постараются сделать в понедельник вечером. Однако "Мидлсбро" вынужден играть на "Стэмфорд Бридж" на победу, потому что любой другой результат будет означать для "речников" вылет из Премьер-Лиги. "Челси" выиграл все семь последних встреч с "Боро" без единого пропущенного мяча, включая шесть в Премьер-Лиге.



"Челси" рискует недосчитаться Давида Луиса и Нголо Канте, у которых возникли небольшие проблемы против "Эвертона".



К тренировкам с первой командой "Мидлсбро" приступили Грант Лидбиттер и Адлен Гедиура, но Виктор Вальдес, Даниэль Айала и Гастон Рамирес все еще вне игры.