Мойес предупреждает Пикфорда насчет смены клуба

Наставник "Сандерленда" Дэвид Мойес призвал своего голкипера Джордана Пикфорда осторожнее выбирать клуб грядущим летом, чтобы не лишиться игровой практики.

Напомним, "коты" потеряли даже математические шансы на выживание в Премьер-Лиге. И хотя сам Мойес уже объявил, что остается, некоторые звезды из числа игроков все-таки покинут "Стадион Света" грядущим летом.



В числе тех, чей уход наиболее вероятен, есть 23-летний Пикфорд, который по ходу этого сезона неожиданно получил шанс стать первым номером "Сандерленда", ухватившись за него обеими руками. Среди претендентов на Джордана значатся "Арсенал", "Эвертон", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Ньюкасл".



Мойес признается, что не уверен насчет будущего Пикфорда, но советует своему подопечному, оцениваемому в 25 миллионов фунтов, хорошо подумать над своим выбором, чтобы не оказаться на лавке.



"В данный момент я действительно не знаю, насколько вероятен его уход. Конечно, это зависит от клуба, но если Джордан куда-то уйдет и не будет там первым номером, то это было бы плохо для него".



"Вы можете видеть, как он выступает за нас и какие сейвы делает. Он играет выдающимся образом с самого первого дня. Те сейвы, что он совершил против "Халла", не были особенными — он делает их постоянно", — цитирует Мойеса The Telegraph.