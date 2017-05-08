Канте – Игрок Года по версии журналистов

Вслед за званием Игрока Года по версии PFA полузащитник "Челси" Нголо Канте удостоился награды лучшему футболисту года от Ассоциации футбольных журналистов Англии.

Уже на этой неделе 26-летний Канте может выиграть второй подряд чемпионский титул Премьер-Лиги. После сенсационного успеха с "Лестером" француз близок к аналогичному достижению в составе "Челси".



Сверхнадежная игра Нголо не осталась без внимания футбольных журналистов, ассоциация которых сегодня признала его Игроком Года. В борьбе за эту награду Канте обошел своего одноклубника Эдена Азара, третьим стал полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли.



"Для меня большая честь получить эту награду. Учитывая какое количество классных игроков выступает за "Челси" и вообще в Премьер-Лиге, я, безусловно, горжусь этим достижением", - сообщил Канте Evening Standard.