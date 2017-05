Светская хроника за понедельник

Килиан Мбаппе откажет "Манчестер Юнайтед", а Ромелу Лукаку — "Челси". "Манчестер Сити" потратится на Алекса Сандро. "Арсенал" вступил в борьбу за Росса Баркли. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе откажет "Манчестер Юнайтед" из-за недостаточно атакующего стиля команды Жозе Моуриньо. (Daily Mail)



Из-за сомнений насчет тактики главного тренера "Челси" Антонио Конте, нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку может отказать своему бывшему клубу и перейти в "Юнайтед". (The Sun)



Президент "Торино" уверен, что нападающий Андреа Белотти останется в клубе, несмотря на интерес со стороны "Юнайтед". (ESPN)



Капитан "Юнайтед" Уэйн Руни разочарован своей ситуацией на "Олд Траффорд" и летом собирается уехать в Китай. (Daily Express)



Жозе Моуриньо попросил "Юнайтед" приобрести ему полузащитника дортмундской "Боруссии" Марко Ройса. (Daily Express)



"Манчестер Сити" не делал предложения защитнику "Шальке-04" Сеаду Колашинацу. (Manchester Evening News)



"Реал" задумывается о приглашении опального защитника "Сити" Эльякима Мангала. (Daily Star)



"Сити" предложил 50 миллионов фунтов за защитника "Ювентуса" Алекса Сандро. (Daily Express)



Агент нападающего "Реала" Альваро Мораты провел встречу с "Челси" и согласовал переход своего клиента. (Diario Gol)



"Челси" может потратить 70 млн. фунтов на покупку звезд "Ромы" Антонио Рюдигера и Раджы Наингголана. (The Sun)



"Челси" готов предложить 20 млн. фунтов за полузащитника "Сассуоло" Доменико Берарди. (Daily Mirror)



Тренер "Челси" Антонио Конте потребовал от боссов своего клуба сделать нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку трансферной целью номер один на лето. (Daily Mail)



"Челси" обратил внимание на защитника "Селтика" Кирана Тирни, интерес к которому также проявляют "Арсенал" и "Юнайтед". (Daily Mail)



Уже договорившись с нападающим "Челси" Диего Костой, "Тяньцзинь Цюаньцзянь" также предложил контракт на два года его одноклубнику Джону Терри. (The Sun)



"Челси" не заинтересован в продаже вингера Виллиана, заполучить которого мечтает "Юнайтед". (Evening Standard)



Нападающий "Арсенала" Лукас Перес может вернуться в свой бывший клуб "Депортиво" на правах аренды. (Daily Mail)



Принадлежащий "Арсеналу" голкипер Войцех Щесны по-прежнему не уверен, останется ли в "Роме" по истечении аренды. (ESPN)



"Арсенал" составит конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за полузащитника "Эвертона" Росса Баркли. (Daily Mail)



"Ньюкасл" заинтересован в полузащитнике "Эвертона" Джеймсе Маккарти. (Daily Mail)



"Эвертон" обдумывает предложение в 25 млн. фунтов по защитнику "Милана" Алессио Романьоли. (Daily Mirror)



Тренеры Сэм Эллардайс из "Кристал Пэлас" и Тони Пьюлис из "Вест Бромвича" подтвердили свой интерес к нападающему "Сандерленда" Джермейну Дефо, которого прежде также сватают в "Вест Хэм" и "Борнмут". (Sky Sports)



Принадлежащий "Челси" нападающий Бертран Траоре может перейти в "Стоук". (Daily Mirror)



Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта, называемый в числе трансферных целей "Ливерпуля", открыт к смене клуба. (Daily Mirror)



"Кристал Пэлас" готов выложить 10 млн. фунтов за защитника "Сандерленда" Ламина Коне. (Daily Mail)



Другое



"Интер" готов предложить главному тренеру "Челси" Антонио Конте роскошный контракт с зарплатой в 10 млн. фунтов в год. (Daily Mirror)



Антонио Конте также интересен "Барселоне". (Daily Express)



"Вест Хэм" планирует пригласить Дика Адвоката на место своего наставника Славена Билича. (Daily Express)



Марку Силва не сможет уйти из "Халла" летом, поскольку его контракт истекает только в 2018 году. (Sky Sports)



Игроки "Суонси" компенсируют всем своим фанатам стоимость билетов на выездной матч против "Сандерленда" в следующем туре. (Daily Mirror)



Наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил своему тренерскому штабу, что Серхио Ромеро сыграет в финале Лиги Европы, если "дьяволы" туда доберутся. (Daily Mirror)



После окончания сезона "Тоттенхэм" отправится в Гонконг, чтобы сыграть товарищеский матч с одной из местных команд. (The Guardian)



Американские доктора остались удивлены состоянием колена Златана Ибрагимовича и желают заполучить того на опыты, когда нападающий "Юнайтед" завершит игровую карьеру. (Expressen)



За два последних года "Халл" провел на вершине Премьер-Лиги дней больше, чем "Тоттенхэм" — один против нуля. (Daily Mirror)