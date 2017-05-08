Себастьян Коршья допускает свой переезд в Англию

Правый защитник "Лилля" Себастьян Коршья подтвердил, что слышал об интересе к своей персоне со стороны клубов Премьер-Лиги.

26-летний француз на высоком уровне проводит этот сезон, сыграв больше всех минут в Лиге 1 из числа полевых игроков. А тот факт, что у Себастьяна остается всего год по действующему контракту, подогревает к нему интерес со стороны европейских клубов.



Одним из претендентов на Коршья пресса называет "Арсенал". В данный момент справа в обороне "канониры" не имеют достойного сменщика Эктору Беллерину, чье собственное будущее является предметом спекуляций. И Себастьян не исключает скорый переезд в Англию.



"Я не буду называть имен, но да, я слышал об интересе английских клубов. Однако я не знаю, что произойдет. Конечно, Премьер-Лига — это интересная лига, там играют на высоком уровне, равно как в Испании, Италии, Германии или у нас в Лиге 1".



"Многие французские игроки с успехом выступают в Англии. В Лиге 1 много физической борьбы, поэтому, возможно, французским игрокам не так сложно адаптироваться к стилю Премьер-Лиги".



"У меня остается один год по контракту, и мы ведем переговоры с "Лиллем", но я не знаю, чем они закончатся. Возможно, клуб захочет продать меня", — сообщил Коршья Goal.