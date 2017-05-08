Моуриньо считает "невозможным" попадание МЮ в топ-4

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал "невозможным" попадание своей команды в топ-4 Премьер-Лиги по итогам сезона.

В воскресенье "красные дьяволы" оказались биты "Арсеналом" со счетом 2:0. Это поражение оставило "Юнайтед" в четырех очках позади от четвертого "Манчестер Сити", и теперь Моуриньо готов со спокойной совестью сосредоточиться на Лиге Европы.

"Попасть в топ-4? Уже невозможно. По двум причинам. Я не думаю, что другие клубы, которые играют по матчу в неделю, будут терять очки. А во-вторых, все силы мы бросаем на четверг (ответный матч 1/2 финала Лиги Европы против "Сельты"), и мы не можем бросить все силы на следующий матч с "Тоттенхэмом".

"Нам было бы сложно, брось мы все силы на "Тоттенхэм". А без этого нам будет еще сложнее. Затем мы играем против "Саутгемптона" и "Пэлас". Я не думаю, что у нас есть хоть какие-нибудь шансы на топ-4. Мы должны стремиться в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы", — цитирует Моуриньо The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2017 10:00

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  1. largo-winch 08.05.2017 10:40 # largo-winch
    Состав сплошные аутисты и бревнышка (Не кроме де хеи) , который не забил ни одного гола на выезде против топ-5. Моур гений, что с такими бревнышками идет наверху таблицы и имеет шансы попасть в топ-4 по итогам сезона. Скамы должны ему воспевать баллады, а не гнать пургу.

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  2. akadam 08.05.2017 10:34 # akadam
    "Парни, это ж "Тоттенхэм." (с) АФ
    Более не актуально?

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  3. mazabyka 08.05.2017 10:21 # mazabyka
    Заеб стонать по поводу 1 и 2 матчей в неделю, он топ клуб тренирует или помойку какую-то?

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  4. nikas 08.05.2017 10:01 # nikas
    Вот те бабушка и Юрьев день...

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