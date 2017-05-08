Моуриньо считает "невозможным" попадание МЮ в топ-4

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал "невозможным" попадание своей команды в топ-4 Премьер-Лиги по итогам сезона.

В воскресенье "красные дьяволы" оказались биты "Арсеналом" со счетом 2:0. Это поражение оставило "Юнайтед" в четырех очках позади от четвертого "Манчестер Сити", и теперь Моуриньо готов со спокойной совестью сосредоточиться на Лиге Европы.



"Попасть в топ-4? Уже невозможно. По двум причинам. Я не думаю, что другие клубы, которые играют по матчу в неделю, будут терять очки. А во-вторых, все силы мы бросаем на четверг (ответный матч 1/2 финала Лиги Европы против "Сельты"), и мы не можем бросить все силы на следующий матч с "Тоттенхэмом".



"Нам было бы сложно, брось мы все силы на "Тоттенхэм". А без этого нам будет еще сложнее. Затем мы играем против "Саутгемптона" и "Пэлас". Я не думаю, что у нас есть хоть какие-нибудь шансы на топ-4. Мы должны стремиться в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы", — цитирует Моуриньо The Guardian.