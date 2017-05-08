Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Давид Де Хеа Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 36-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2017 09:05

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  1. liverfun 08.05.2017 10:09 # liverfun
    Матч не смотрел, но похоже сотон просто автобус выставил на весь матч. А я ведь считал их атакующей командой. Ориги немощ, в аренду его надо отдать, если не начнет играть, то продать

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