Конте предупредил "Челси" о необходимости усиления

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что грядущим летом его команде потребуется серьезное усиление на трансферном рынке.

В данный момент "синие" прямым курсом движутся к чемпионскому титулу Премьер-Лиги, в которому в заключительном матче сезона они смогут добавить Кубок Англии, если обыграют в финале "Арсенал".



Несмотря на эти успехи, Конте считает, что клуб должен сделать большие инвестиции в новых игроков — как для защиты титула, так и для подготовки к Лиге Чемпионов.



"Мы в процессе. Думаю, никто не думал, что в этом сезоне "Челси" сможет сражаться за титул и доберется до финала Кубка Англии. Несомненно, мы в переходном периоде".



"Мы теряем многих игроков топ-уровня, которые писали историю — историю этого клуба. В этом сезоне мы потеряли Ивановича, Микела, к следующему сезону мы потеряем Терри — уже трое игроков. Не забывайте и Оскара, которого мы продали в январе".



"Да, мы совершенно точно нуждаемся в приобретениях. Но, думаю, каждая команда рискует потерять больших игроков".



"Изначально я ожидал встретить большую конкуренцию в этой лиге со стороны "Сити", "Юнайтед", "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Ливерпуля". В следующем сезоне наши ожидания будут такими же".



"Мы работаем вместе только один год. После этого года у нас будет возможность выйти на рынок и выбрать правильных игроков для моих идей футбола", — цитирует Конте The Telegraph.