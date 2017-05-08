Конте предупредил "Челси" о необходимости усиления

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что грядущим летом его команде потребуется серьезное усиление на трансферном рынке.

В данный момент "синие" прямым курсом движутся к чемпионскому титулу Премьер-Лиги, в которому в заключительном матче сезона они смогут добавить Кубок Англии, если обыграют в финале "Арсенал".

Несмотря на эти успехи, Конте считает, что клуб должен сделать большие инвестиции в новых игроков — как для защиты титула, так и для подготовки к Лиге Чемпионов.

"Мы в процессе. Думаю, никто не думал, что в этом сезоне "Челси" сможет сражаться за титул и доберется до финала Кубка Англии. Несомненно, мы в переходном периоде".

"Мы теряем многих игроков топ-уровня, которые писали историю — историю этого клуба. В этом сезоне мы потеряли Ивановича, Микела, к следующему сезону мы потеряем Терри — уже трое игроков. Не забывайте и Оскара, которого мы продали в январе".

"Да, мы совершенно точно нуждаемся в приобретениях. Но, думаю, каждая команда рискует потерять больших игроков".

"Изначально я ожидал встретить большую конкуренцию в этой лиге со стороны "Сити", "Юнайтед", "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Ливерпуля". В следующем сезоне наши ожидания будут такими же".

"Мы работаем вместе только один год. После этого года у нас будет возможность выйти на рынок и выбрать правильных игроков для моих идей футбола", — цитирует Конте The Telegraph.


Метки Конте, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2550

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 08.05.2017 10:31 # largo-winch
    Что? Опять покупки? :-(

    (ответить)

  2. g00ner 08.05.2017 10:28 # g00ner
    Лицо ретарда

    (ответить)

  3. katy-perry 08.05.2017 10:21 # katy-perry
    Эй пездюки сюда слушаем

    Первоочередно, сливаем диего кюсто в первый же день окна, пох за сколько, главное чтобы собака как можно дальше от ландана была.

    Далее Бегович, в принципе кипер ништяк но посан играть хочет, по желанию в общем.

    Терри уже ушел, я бы к нему кухила добавил, но на банку пригодится, ни о какой игре в основе и речи идти не может.

    Итого 3 позиции которые следует заменить в самом начале
    Это естественно Мората, и никакой обезьяны из эвертона
    Вратарь нонейм какой нить пох кто
    И Ван дейк + Кристенсен возвращается

    Потом уже усиление основы, но тут я хз кто нужен
    Могу назвать лишь позиции
    правый латераль(у мозеса нет альтернативы),
    полузащитник(у канте нет замены или на место матича),
    атакующий бегунок( все таки педро с виллианом уже по 29 лет)

    в принципе если все будет как я выше описал то на каждую позицию по 2 игрока, для борьбы на 2 фронта апл и лч должно сил хватить

    (ответить)

  4. mrak79 08.05.2017 10:17 # mrak79
    ....Изначально я ожидал встретить большую конкуренцию в этой лиге со стороны "Сити", "Юнайтед", "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Ливерпуля"....

    дальше можно не переводить ))))

    (ответить)

  5. asnural 08.05.2017 09:59 # asnural
    Ибру греть унитазы для Азара

    (ответить)

  6. kingoflondon 08.05.2017 09:54 # kingoflondon
    Нужно ибру купить

    (ответить)

  7. mazabyka 08.05.2017 09:33 # mazabyka
    Первые комменты всегда о футболе, дальше пойдет политика, диета, бокс, мма....

    (ответить)

  8. chelsea-ferrari 08.05.2017 09:22 # chelsea-ferrari
    усиление будет по-любому.

    (ответить)

  9. jesus33 08.05.2017 09:15 # jesus33
    Понимает, что на одном рте два сезона не вывезти, тут либо игроков покупать, либо еще и жопу подключать.

    (ответить)

  10. xah 08.05.2017 09:13 # xah
    Спартак чемпион !

    (ответить)

  11. alarma 08.05.2017 09:13 # alarma
    Удачи Челси!

    (ответить)

  12. tjk4 08.05.2017 09:11 # tjk4
    Ибо можно пойти по стопам мавра выжимая максимум

    (ответить)

  13. ruslan19930611 08.05.2017 09:08 # ruslan19930611
    Благо бабло есть

    (ответить)

  14. van-der-slav 08.05.2017 09:03 # van-der-slav
    Ясное дело

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: