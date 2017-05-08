Конте предупредил "Челси" о необходимости усиления
Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что грядущим летом его команде потребуется серьезное усиление на трансферном рынке.
В данный момент "синие" прямым курсом движутся к чемпионскому титулу Премьер-Лиги, в которому в заключительном матче сезона они смогут добавить Кубок Англии, если обыграют в финале "Арсенал".
Несмотря на эти успехи, Конте считает, что клуб должен сделать большие инвестиции в новых игроков — как для защиты титула, так и для подготовки к Лиге Чемпионов.
"Мы в процессе. Думаю, никто не думал, что в этом сезоне "Челси" сможет сражаться за титул и доберется до финала Кубка Англии. Несомненно, мы в переходном периоде".
"Мы теряем многих игроков топ-уровня, которые писали историю — историю этого клуба. В этом сезоне мы потеряли Ивановича, Микела, к следующему сезону мы потеряем Терри — уже трое игроков. Не забывайте и Оскара, которого мы продали в январе".
"Да, мы совершенно точно нуждаемся в приобретениях. Но, думаю, каждая команда рискует потерять больших игроков".
"Изначально я ожидал встретить большую конкуренцию в этой лиге со стороны "Сити", "Юнайтед", "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Ливерпуля". В следующем сезоне наши ожидания будут такими же".
"Мы работаем вместе только один год. После этого года у нас будет возможность выйти на рынок и выбрать правильных игроков для моих идей футбола", — цитирует Конте The Telegraph.
08.05.2017 09:00
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Последние комментарии:
Что? Опять покупки? :-(
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Лицо ретарда
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Эй пездюки сюда слушаем
Первоочередно, сливаем диего кюсто в первый же день окна, пох за сколько, главное чтобы собака как можно дальше от ландана была.
Далее Бегович, в принципе кипер ништяк но посан играть хочет, по желанию в общем.
Терри уже ушел, я бы к нему кухила добавил, но на банку пригодится, ни о какой игре в основе и речи идти не может.
Итого 3 позиции которые следует заменить в самом начале
Это естественно Мората, и никакой обезьяны из эвертона
Вратарь нонейм какой нить пох кто
И Ван дейк + Кристенсен возвращается
Потом уже усиление основы, но тут я хз кто нужен
Могу назвать лишь позиции
правый латераль(у мозеса нет альтернативы),
полузащитник(у канте нет замены или на место матича),
атакующий бегунок( все таки педро с виллианом уже по 29 лет)
в принципе если все будет как я выше описал то на каждую позицию по 2 игрока, для борьбы на 2 фронта апл и лч должно сил хватить
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....Изначально я ожидал встретить большую конкуренцию в этой лиге со стороны "Сити", "Юнайтед", "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Ливерпуля"....
дальше можно не переводить ))))
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Ибру греть унитазы для Азара
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Нужно ибру купить
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Первые комменты всегда о футболе, дальше пойдет политика, диета, бокс, мма....
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усиление будет по-любому.
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Понимает, что на одном рте два сезона не вывезти, тут либо игроков покупать, либо еще и жопу подключать.
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Спартак чемпион !
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Удачи Челси!
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Ибо можно пойти по стопам мавра выжимая максимум
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Благо бабло есть
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Ясное дело
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