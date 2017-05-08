Гвардиола собирается купить защитника, несмотря на успехи Компани

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что все равно собирается купить центрального защитника грядущим летом, несмотря на успехи Венсана Компани в последние недели.

В субботу против "Кристал Пэлас" Венсан вышел в стартовом составе своей команды на пятый матч кряду, оставив позади кошмарный трехлетний период бесконечных травм. Компани отыграл все 90 минут и даже забил один из голов "горожан" (5:0).



Гвардиола рад за 31-летнего бельгийца, но не собирается завершать свой интерес к Леонардо Бонуччи из "Ювентуса", Виргилу Ван Дейку из "Саутгемптона" и Эмерику Лапорту из "Атлетика".



"Он сделал громадный шаг. На старте сезона мы разговаривали с ним, и я сказал, что в первую очередь он не должен подвергать себя давлению. Он должен регулярно тренироваться и сыграть первый матч. После этого матча еще один, еще и еще".



"Он делает это, он играет по 90 минут. Последний раз это происходило очень, очень давно. Уверен, Мануэлю Пеллегрини очень его не хватало в двух предыдущих сезонах — и, конечно, его не хватало нам. Он настоящий центральный защитник".



"Думаю, когда он в форме, насчет его способности выступать за нас нет никаких сомнений. Однако нам требуется подстраховка в центре обороны. Мы не можем поставить все на то, что он будет здоров, учитывая пережитое им за последние годы. Нам требуется подстраховка на случай, если что-нибудь произойдет", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.