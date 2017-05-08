Конте: "Если бы не "Челси", "Тоттенхэм" легко стал бы чемпионом"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что "Тоттенхэм" без особых проблем завоевал бы чемпионский титул Премьер-Лиги, если бы не неожиданно впечатляющий сезон в исполнении "синих".
Прошлый сезон "синие" завершили только на 10-й позиции, поэтому на старте этой кампании никто не относил их к числу фаворитов. Однако "Челси" удалось преподнести сюрприз, достаточно рано захватив лидерство в таблице.
В данный момент только шесть очков отделяют подопечных Конте от чемпионства. Эти шесть очков "синие" могут набрать прежде, чем их главный преследователь в лице "Тоттенхэма" проведет следующий матч.
Итальянский специалист считает, что своими неожиданными успехами "Челси" мотивировал "шпор" на такой сильный сезон, и если бы не "синие", то титул непременно отправился бы на "Уайт Харт Лэйн".
"В этом сезоне, если бы "Челси" не выступал таким образом, титул без каких-либо сложностей достался бы "Тоттенхэму". Отличный сезон в нашем исполнении подстегивает их к борьбе и может стать единственной причиной, почему они не выиграют титул".
"Думаю, у этого "Тоттенхэма" есть преимущество, если сравнивать "Тоттенхэм" с "Челси". Еще в прошлом сезоне "Тоттенхэм" сражался за титул, тогда как "Челси" финишировал 10-м. Вы видели, как мы поработали на трансферном рынке, и как поработал "Тоттенхэм".
"В моем первом сезоне здесь я столкнулся со множеством ситуаций со множеством новых игроков. Почеттино трудится на своем месте уже три года. Он поменял многих игроков, и он по-настоящему хорошо справляется со своей работой".
"На мой взгляд, "Тоттенхэм" является очень сильной командой, и это нормально видеть, что они сражаются за титул", — цитирует Конте Sky Sports.
08.05.2017 07:00
Просмотров: 1097
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Еще не вечер...еще 6 очков надо заработат
(ответить)
Ух ты, поражаюсь убогостю Гвардиолы, с таким составом и так далеко от первого место, а ещё говорили лучший тренер мира. Манчини и Пеллигрина на ищи чемпионат брали , а лысый физрук из голубой помойки ничего сделать не может, позор!
(ответить)
Не светит Шпорам ничего, они эстафетную палочку бесхребетных у Арсенала перехватили. Так же будут сливаться в начале сезона, а потом прибавлять, либо сначала тащить, а потом сливаться. Таков северный Лондон ...
(ответить)
Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой...
(ответить)
Дайте уже нобелевскую премию этому контексу.
Что не вью - то шедевр.
Если бы не первая команда, то чемпионом стала бы вторая, которая с огромным отрывом идёт от третьего места.
Какой же он имбицил, уже и смеяться с убогого грешно.
(ответить)
хорошая команда подобралась у шпор. Им бы тренера победителя, и инстинкт убийцы, то в Северном Лондоне только одна команда осталась бы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий