Конте: "Если бы не "Челси", "Тоттенхэм" легко стал бы чемпионом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что "Тоттенхэм" без особых проблем завоевал бы чемпионский титул Премьер-Лиги, если бы не неожиданно впечатляющий сезон в исполнении "синих".

Прошлый сезон "синие" завершили только на 10-й позиции, поэтому на старте этой кампании никто не относил их к числу фаворитов. Однако "Челси" удалось преподнести сюрприз, достаточно рано захватив лидерство в таблице.



В данный момент только шесть очков отделяют подопечных Конте от чемпионства. Эти шесть очков "синие" могут набрать прежде, чем их главный преследователь в лице "Тоттенхэма" проведет следующий матч.



Итальянский специалист считает, что своими неожиданными успехами "Челси" мотивировал "шпор" на такой сильный сезон, и если бы не "синие", то титул непременно отправился бы на "Уайт Харт Лэйн".



"В этом сезоне, если бы "Челси" не выступал таким образом, титул без каких-либо сложностей достался бы "Тоттенхэму". Отличный сезон в нашем исполнении подстегивает их к борьбе и может стать единственной причиной, почему они не выиграют титул".



"Думаю, у этого "Тоттенхэма" есть преимущество, если сравнивать "Тоттенхэм" с "Челси". Еще в прошлом сезоне "Тоттенхэм" сражался за титул, тогда как "Челси" финишировал 10-м. Вы видели, как мы поработали на трансферном рынке, и как поработал "Тоттенхэм".



"В моем первом сезоне здесь я столкнулся со множеством ситуаций со множеством новых игроков. Почеттино трудится на своем месте уже три года. Он поменял многих игроков, и он по-настоящему хорошо справляется со своей работой".



"На мой взгляд, "Тоттенхэм" является очень сильной командой, и это нормально видеть, что они сражаются за титул", — цитирует Конте Sky Sports.