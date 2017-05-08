Моуриньо: "Первый раз, когда я уезжаю со стадиона "Арсенала", а их фанаты счастливы"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в свойственной себе саркастической манере порадовался за фанатов "Арсенала", которые, наконец, могут быть счастливы после встречи с ним.

В воскресенье главный тренер "канониров" Арсен Венгер отпраздновал свою первую победу над Моуриньо в рамках Премьер-Лиги. Хозяевам "Эмирейтс" удалось обыграть "красных дьяволов" со счетом 2:0 и сохранить шансы на попадание в топ-4.



Моуриньо рад, что смог порадовать фанатов "Арсенала", но напоминает, что истинное счастье заключается в завоевании трофеев.



"Наконец-то, я уезжаю с их стадиона, и фанаты "Арсенала" счастливы. Это первый раз, когда я вижу их улыбки, я вижу, как им это нравится. И они заслужили это, потому что у них удивительный клуб, а удивительные фанаты тоже заслуживает некоторого наслаждения".



Это первый раз, когда я уезжаю с "Хайбери" или "Эмирейтс", а они счастливы. Я уезжал с "Хайбери", они плакали. Я уезжал с "Эмирейтс", они плакали. Они уходили с опущенной головой. Сегодня они уходят, распевая песни и размахивая шарфами. Я рад за них, честно".



"Арсенал" — это большой клуб. Думаете, мне нравится, что такой большой клуб не выигрывает трофеи? Нет, мне не нравится. Но сегодня я старался победить", — цитирует Моуриньо Sky Sports.