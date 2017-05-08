Лукас Перес открыт к возвращению в "Депортиво"

Нападающий "Арсенала" Лукас Перес объявил, что он открыт к возвращению в "Депортиво" грядущим летом.

Катастрофическая ситуация в линии нападения прошлым летом заставила главного тренера "канониров" Арсена Венгера выкупить Переса у "Депортиво" за 17 миллионов фунтов.



Однако в этом сезоне Премьер-Лиги 28-летний испанец отметился только двумя появлениями с первых минут. Лукас расстроен недостатком игрового времени и готов обсудить свое возвращение в Ла-Корунью.



"Этот сезон складывается сложно, но я думаю, что заслужил играть больше. Возможно, я не так успешен, как остальные, но если бы они дали мне больше минут, мои показатели голов и результативных передач были бы лучше".



"Я говорил с тренером насчет этого, и он соглашается со мной, но у него свои идеи, и я это уважаю. Я бы хотел иметь больше шансов, потому что, думаю, заслуживаю их, но я должен смириться с тем, как обстоят дела".



"Я бы хотел доказать, что я достаточно хорош, чтобы побеждать вместе с "Арсеналом". Но если наступит момент, когда я больше не смогу этого делать, или они решат выставить на трансфер, у меня всегда есть возможность вернуться в "Депор".



"Знаю, есть другие клубы, которые хотят заполучить меня, а мне самому хочется играть в Лиге Чемпионов. Но летом мы посмотрим, насколько жизнеспособен вариант с "Депором".



"Иногда люди говорят о чем-то, даже не зная тебя, и это ранит. Я целовал эмблему лишь одного клуба, и это был "Депор". Я никогда не лгал и не делал чего-либо у них за спиной".



"Они могли продать меня в другие клубы, где я зарабатывал бы больше, но за меньшую трансферную стоимость, но я не согласился, потому что чувствовал себя там как дома".



"Я пришел в "Арсенал", чтобы попробовать себя и прогрессировать. Думаю, любой бы поступил так на моем месте", — сообщил Перес Sky Sports.