Венгер: "Не могли позволить себе проиграть этот матч"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда окончательно вышла из кризиса и готова сильно завершить сезон.

В воскресенье, обыграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0, "канонирам" удалось реабилитироваться за неприятное поражение в дерби от "Тоттенхэма" и сохранить шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги. По словам Арсена, он доволен игрой своей команды в последних матчах.



"Нам было важно победить, потому что мы проиграли "Тоттенхэму" — а это не случается часто. Ты играешь против "Манчестер Юнайтед", и это очередной большой матч. Мы не могли позволить себе проиграть сегодня".



"Факты таковы, что мы недавно выиграли в гостях у "Мидлсбро", мы прошли "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии, мы выиграли против "Лестера" и выиграли сегодня. У нас случилась лишь одна осечка, и я думаю, в некотором смысле она была вызвана недостаточной физической готовностью. Но в целом в последнее время мы смотримся стабильнее", — цитирует Венгера официальный веб-сайт "Арсенала".



Также Арсен поделился мыслями относительно шансов своей команды финишировать в топ-4.



"У нас все еще есть математические шансы. Нам требуется некоторая помощь, но лучшая помощь для нас — это сосредоточиться на своей игре и выиграть свои матчи", — сообщил Венгер Sky Sports.