Венгер: "Не могли позволить себе проиграть этот матч"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда окончательно вышла из кризиса и готова сильно завершить сезон.

В воскресенье, обыграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0, "канонирам" удалось реабилитироваться за неприятное поражение в дерби от "Тоттенхэма" и сохранить шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги. По словам Арсена, он доволен игрой своей команды в последних матчах.

"Нам было важно победить, потому что мы проиграли "Тоттенхэму" — а это не случается часто. Ты играешь против "Манчестер Юнайтед", и это очередной большой матч. Мы не могли позволить себе проиграть сегодня".

"Факты таковы, что мы недавно выиграли в гостях у "Мидлсбро", мы прошли "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии, мы выиграли против "Лестера" и выиграли сегодня. У нас случилась лишь одна осечка, и я думаю, в некотором смысле она была вызвана недостаточной физической готовностью. Но в целом в последнее время мы смотримся стабильнее", — цитирует Венгера официальный веб-сайт "Арсенала".

Также Арсен поделился мыслями относительно шансов своей команды финишировать в топ-4.

"У нас все еще есть математические шансы. Нам требуется некоторая помощь, но лучшая помощь для нас — это сосредоточиться на своей игре и выиграть свои матчи", — сообщил Венгер Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2017 21:45

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  1. chebrec 07.05.2017 22:51 # chebrec
    Изи вин

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  2. palach221078 07.05.2017 22:37 # palach221078
    этот конечно нельзя было проиграть. 1000-ый пох. а этот очень важен был.

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  3. reeker 07.05.2017 22:07 # reeker
    Эта победа не имеет совершенно никакого смысла,так как уже в среду Арсенал потеряет очки в Саутгемптоне.

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  4. mr-arti 07.05.2017 21:53 # mr-arti
    поздно

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