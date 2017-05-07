Моуриньо не печалится насчет поражения от "Арсенала"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что поражение 2:0 от "Арсенала" не опечалило его.

В воскресенье "красные дьяволы" потерпели свое первое поражение с ноября, которое одновременно стало первым для Моуриньо против Венгера за всю историю их противостояния в рамках Премьер-Лиги.



Жозе считает, что матч на "Эмирейтс" мог закончиться иначе, однако Моуриньо не расстраивается и всеми мыслями на ответной встрече с "Сельтой" в Лиге Европы.



"Мы произвели восемь изменений в составе. Восемь! Конечно, мы знали, что не сможем сыграть на полную мощь. Мы хотим постараться выиграть Лигу Европы, а это важнее, чем финишировать четвертыми. Мы должны были предоставить отдых игрокам".



"В данный момент мы испытываем дефицит игроков. Сегодня смелые парни вроде Смоллинга, Джонса и Маты впервые играли в футбол за семь последних недель. Они сыграли 90 минут. Я очень доволен игроками и игрой. В первом тайме мы имели хорошие моменты, чтобы забить".



"Свой последний трофей я выиграл три месяца назад. Я не переживаю насчет поражения. В четверг нас ждет главный матч сезона. Надеюсь, "Олд Траффорд" почувствует это, потому что мы нуждаемся в поддержке "Олд Траффорд", — сообщил Моуриньо BBC.