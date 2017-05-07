Моуриньо не печалится насчет поражения от "Арсенала"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что поражение 2:0 от "Арсенала" не опечалило его.

В воскресенье "красные дьяволы" потерпели свое первое поражение с ноября, которое одновременно стало первым для Моуриньо против Венгера за всю историю их противостояния в рамках Премьер-Лиги.

Жозе считает, что матч на "Эмирейтс" мог закончиться иначе, однако Моуриньо не расстраивается и всеми мыслями на ответной встрече с "Сельтой" в Лиге Европы.

"Мы произвели восемь изменений в составе. Восемь! Конечно, мы знали, что не сможем сыграть на полную мощь. Мы хотим постараться выиграть Лигу Европы, а это важнее, чем финишировать четвертыми. Мы должны были предоставить отдых игрокам".

"В данный момент мы испытываем дефицит игроков. Сегодня смелые парни вроде Смоллинга, Джонса и Маты впервые играли в футбол за семь последних недель. Они сыграли 90 минут. Я очень доволен игроками и игрой. В первом тайме мы имели хорошие моменты, чтобы забить".

"Свой последний трофей я выиграл три месяца назад. Я не переживаю насчет поражения. В четверг нас ждет главный матч сезона. Надеюсь, "Олд Траффорд" почувствует это, потому что мы нуждаемся в поддержке "Олд Траффорд", — сообщил Моуриньо BBC.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2017 20:35

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  1. knvlay 07.05.2017 21:06 # knvlay
    Все правильно. Главное с Аяксом не обосраться

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  2. grodas 07.05.2017 20:53 # grodas
    "Свой последний трофей я выиграл три месяца назад.

    Источник: http://fapl.ru/posts/54776/


    мдя...(фан Арсенала)

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  3. shearer1 07.05.2017 20:51 # shearer1
    Разве матч с Аяксом не главный в сезоне?

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  4. johnny1905 07.05.2017 20:44 # johnny1905
    Будет бомба, если с ЛЕ пролетит, а так желаю манкам выиграть трофей!

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