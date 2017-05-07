Моуриньо не печалится насчет поражения от "Арсенала"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что поражение 2:0 от "Арсенала" не опечалило его.
В воскресенье "красные дьяволы" потерпели свое первое поражение с ноября, которое одновременно стало первым для Моуриньо против Венгера за всю историю их противостояния в рамках Премьер-Лиги.
Жозе считает, что матч на "Эмирейтс" мог закончиться иначе, однако Моуриньо не расстраивается и всеми мыслями на ответной встрече с "Сельтой" в Лиге Европы.
"Мы произвели восемь изменений в составе. Восемь! Конечно, мы знали, что не сможем сыграть на полную мощь. Мы хотим постараться выиграть Лигу Европы, а это важнее, чем финишировать четвертыми. Мы должны были предоставить отдых игрокам".
"В данный момент мы испытываем дефицит игроков. Сегодня смелые парни вроде Смоллинга, Джонса и Маты впервые играли в футбол за семь последних недель. Они сыграли 90 минут. Я очень доволен игроками и игрой. В первом тайме мы имели хорошие моменты, чтобы забить".
"Свой последний трофей я выиграл три месяца назад. Я не переживаю насчет поражения. В четверг нас ждет главный матч сезона. Надеюсь, "Олд Траффорд" почувствует это, потому что мы нуждаемся в поддержке "Олд Траффорд", — сообщил Моуриньо BBC.
07.05.2017 20:35
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Последние комментарии:
Все правильно. Главное с Аяксом не обосраться
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"Свой последний трофей я выиграл три месяца назад.
Источник: http://fapl.ru/posts/54776/
мдя...(фан Арсенала)
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Разве матч с Аяксом не главный в сезоне?
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Будет бомба, если с ЛЕ пролетит, а так желаю манкам выиграть трофей!
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