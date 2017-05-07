Венгер одержал свою первую победу над Моуриньо

Арсен Венгер, наконец, отпраздновал свою первую победу над Жозе Моуриньо в рамках Премьер-Лиги после того, как "Арсенал" дважды огорчил "Манчестер Юнайтед" — 2:0.

На поражение 2:0 в дерби Северного Лондона Арсен Венгер отреагировал, убрав из стартового состава "канониров" Габриэля Паулисту и Оливье Жиру. Вместо них вышли Роб Холдинг и Данни Уэлбек.



Тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сдержал обещание, предоставив отдых Эрику Байи, Дейли Блинду, Полю Погба, Джесси Лингарду и Маркусу Рэшфорду. Аксель Туанзебе дебютировал в Премьер-Лиге на позиции правого защитника.



Первый опасный момент в матче возник уже на девятой минуте, когда Аарон Рэмси бил из пределов штрафной площади по направлению дальнего угла ворот, но Давид Де Хеа отразил удар валлийца.



"Арсенал" смотрелся чуть предпочтительнее, но никак не мог продавить оборону гостей. На 31-й минуте Де Хеа второй раз в матче вступил в игру, справившись с дальним выстрелом Алекса Окслейд-Чемберлена.



В первом тайме "Юнайтед" на равных владел мячом, но по-настоящему был близок ко взятию ворот лишь однажды. на 32-й минуте Уэйн Руни перехватил передачу Холдинга своему голкиперу, однако Петр Чех вовремя вышел на встречу и заблокировал удар капитана "дьяволов".



Во втором тайме игра протекала в невысоком темпе, а на 54-й минуте "канониры" внезапно открыли счет. Гранит Джака отважился на удар с дистанции, мяч срикошетил от спины Андера Эрреры и залетел под перекладину без особых шансов для Де Хеа — 1:0.



А спустя три минуты случился и второй гол. Окслейд-Чемберлен выполнил навес с правого фланга на линию вратарской, где удар головой с касанием перекладины нанес Уэлбек — 2:0.



Остаток матча прошел довольно спокойно. Гости так ничего и не создали, кроме пары ударов Руни. "Арсенал" без лишних хлопот довел дело до победы.



Потерпев поражение на "Эмирейтс", "Юнайтед" совершенно точно выбыл из борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. И хотя состав "дьяволов" был далек от оптимального, вышедшим с первых минут игрокам явно не хватало мотивации и желания сражаться. "Арсенал" больше хотел победить и своего добился.



"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче