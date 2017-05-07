Венгер одержал свою первую победу над Моуриньо

Данни Уэлбек и Алексис Санчес Арсен Венгер, наконец, отпраздновал свою первую победу над Жозе Моуриньо в рамках Премьер-Лиги после того, как "Арсенал" дважды огорчил "Манчестер Юнайтед" — 2:0.

На поражение 2:0 в дерби Северного Лондона Арсен Венгер отреагировал, убрав из стартового состава "канониров" Габриэля Паулисту и Оливье Жиру. Вместо них вышли Роб Холдинг и Данни Уэлбек.

Тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сдержал обещание, предоставив отдых Эрику Байи, Дейли Блинду, Полю Погба, Джесси Лингарду и Маркусу Рэшфорду. Аксель Туанзебе дебютировал в Премьер-Лиге на позиции правого защитника.

Первый опасный момент в матче возник уже на девятой минуте, когда Аарон Рэмси бил из пределов штрафной площади по направлению дальнего угла ворот, но Давид Де Хеа отразил удар валлийца.

"Арсенал" смотрелся чуть предпочтительнее, но никак не мог продавить оборону гостей. На 31-й минуте Де Хеа второй раз в матче вступил в игру, справившись с дальним выстрелом Алекса Окслейд-Чемберлена.

В первом тайме "Юнайтед" на равных владел мячом, но по-настоящему был близок ко взятию ворот лишь однажды. на 32-й минуте Уэйн Руни перехватил передачу Холдинга своему голкиперу, однако Петр Чех вовремя вышел на встречу и заблокировал удар капитана "дьяволов".

Во втором тайме игра протекала в невысоком темпе, а на 54-й минуте "канониры" внезапно открыли счет. Гранит Джака отважился на удар с дистанции, мяч срикошетил от спины Андера Эрреры и залетел под перекладину без особых шансов для Де Хеа — 1:0.

А спустя три минуты случился и второй гол. Окслейд-Чемберлен выполнил навес с правого фланга на линию вратарской, где удар головой с касанием перекладины нанес Уэлбек — 2:0.

Остаток матча прошел довольно спокойно. Гости так ничего и не создали, кроме пары ударов Руни. "Арсенал" без лишних хлопот довел дело до победы.

Потерпев поражение на "Эмирейтс", "Юнайтед" совершенно точно выбыл из борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. И хотя состав "дьяволов" был далек от оптимального, вышедшим с первых минут игрокам явно не хватало мотивации и желания сражаться. "Арсенал" больше хотел победить и своего добился.

"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2017 19:55

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Последние комментарии:




  1. dimon70 07.05.2017 21:33 # dimon70
    сенсацияяяяяя

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  2. mata05 07.05.2017 21:29 # mata05
    Бля йонду жалко

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  3. knvlay 07.05.2017 21:28 # knvlay
    Спартак впервые за 14 лет выиграл трофей. Как думаете, чем занимаются их фанаты? Подрываются на спартак-без-титулов.ру

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  4. ssa 07.05.2017 21:27 # ssa
    сука, ору с ваших каментов пасаны, вы сделали мой вечер)))

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  5. charger 07.05.2017 21:18 # charger
    Пездос на два года бан из за того что дал на ротан мамке паласха. Решето хуила все яйки михужле вылизал за защиту

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  6. asnural 07.05.2017 21:18 # asnural
    Мавринья..- Гду у вас тут в Лондоне пруд?
    Арсэн...- Дарагой! Гдэ поймают там и прут!

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  7. arnold 07.05.2017 21:17 # arnold
    сезон итальянцев
    Каррера
    Анчелотти
    Конте
    Ювентус

    молодцы.

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  8. billy-talent 07.05.2017 21:17 # billy-talent
    Бля, когда Спартак выиграл свой последний трофей, было это.
    https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/56/37/00/19/rueb52edc9c21.jpg
    Неужели уже 14 лет прошло?(

    (ответить)

  9. asnural 07.05.2017 21:17 # asnural
    Скам превращается в лондонскую шмару давалку...где поймают там и имеют

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  10. paul-and-shark 07.05.2017 21:15 # paul-and-shark
    Ну раз уж такое говно как Спартак стало чемпиком, тогда ждём триумфа ЛФК. Не удастся Клёпе, приглашаем итальяшку и оформляем. Итальянец - залог успеха.

    (ответить)

  11. mdfjvnlabngmlas 07.05.2017 21:13 # mdfjvnlabngmlas
    на выбор.

    когда заебался глотать, можно и шутеечку пёрнуть. ©паласх

    ты понимаешь, что все проблемы пустяки, когда тебе тёплая струя на бестолковку льётся. ©паласх

    лан, норм поджег этого уродца, можно наконец и делами заняться.

    (ответить)

  12. fc-zenit 07.05.2017 21:12 # fc-zenit
    Петржела, Адвокат, Давыдов, Спалетти, и даже Боаш втаптывали Спартак под шконку... пришёл цыган и отдал чемпионство мясным(

    (ответить)

  13. hammersmith 07.05.2017 21:09 # hammersmith
    норм спортсру бомбануло

    https://images.vfl.ru/ii/1494180542/01705328/17139793.jpg

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  14. reeker 07.05.2017 21:08 # reeker
    Топово конечно дномельская скумоблять горит от какого-то пенса паласха.

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  15. palach221078 07.05.2017 21:06 # palach221078
    подворот делает заглот.

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  16. fc-zenit 07.05.2017 21:06 # fc-zenit
    Почему спартак без титулов не открывается??))

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  17. billy-talent 07.05.2017 21:05 # billy-talent
    Прощай.
    http://spartak-bez-titulov.ru/

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  18. mdfjvnlabngmlas 07.05.2017 21:05 # mdfjvnlabngmlas
    фапл - кунсткамера.
    паласх в ней главный экспонат.

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  19. fc-zenit 07.05.2017 21:00 # fc-zenit
    Аааааа cyka.... меня бомбит (((((
    Мясных с победой! Официально.

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  20. largo-winch 07.05.2017 20:57 # largo-winch
    Есть видео где Арсенал выигрываает на Британнии?

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