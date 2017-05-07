Клопп: "Это не конец света"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ничья с Саутгемптоном еще не означает конец света, однако в остатке сезона его команде необходимо избежать очковых потерь.

Несмотря на огромный перевес по владению мячом, "красные" не сумели создать остроту у ворот Фрейзера Форстера, а пенальти в исполнении Джеймса Милнера парировал голкипер "святых".



Таким образом, Ливерпуль упустил возможность оторваться от конкурентов в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов. Клопп не собирается посыпать голову пеплом, но попросил игроков набрать шесть очков в двух оставшихся матчах.



"Мы пытались забить победный гол, но сегодня был один из тех дней. Нам удалось набрать всего одно очко вместо трех, но это еще не конец света. Разумеется, мы разочарованы из-за этой ничьей, но мы продолжаем борьбу".



"Перед началом игры я сказал, что нам потребуются три победы в оставшихся матчах, и, очевидно, что теперь мы можем рассчитывать только на две. Это было неплохо, и мы уже сосредоточены на "Вест Хэме". У них отличное настроение, они добиваются результатов и играют без давления", - сообщил Клопп официальному сайту клуба.