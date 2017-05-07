Милнер взял на себя вину за ничью против "Саутгемптона"

Защитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер взял на себя вину за ничейный результат в домашнем матче против "Саутгемптона".

В домашнем матче Премьер-Лиги против "святых", которых ранее в этом сезоне "Ливерпуль" трижды не смог победить, трижды не забивая, Милнер имел реальную возможность вырвать для своей команды столь необходимую победу, однако удар Джеймса с пенальти в середине второго тайма был отражен голкипером Фрэйзером Форстером.



Эта осечка может дорого стоить "красным", ведь теперь они рискуют быть настигнутыми преследователями. Милнер не скрывает своего разочарования по этому поводу и берет всю вину на себя.



"Я очень разочарован. Конечно, пенальти — это моя вина, и тот факт, что мы не набрали три очка — это совершенно точно моя вина. Мне придется жить с этим. Фрэйзер является голкипером топ-уровня. Такими шансами нужно пользоваться".



"Пенальти был большой возможностью, и мы ей не воспользовались. Теперь мы должны выиграть два оставшихся матча, а там посмотрим, будет ли этого достаточно", — сообщил Милнер Sky Sports.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп также прокомментировал роковой промах своего подопечного.



"Он не должен винить себя — это футбол. Конечно, его гол помог бы, но это был не единственный определяющий момент сегодня", — поведал Клопп.