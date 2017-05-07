"Ливерпуль" снова не смог переиграть "Саутгемптон"

"Ливерпуль" в четвертый раз в этом сезоне не смог переиграть "Саутгемптон". Ничья 0:0 ставит под угрозу попадание команды Юргена Клоппа в Лигу Чемпионов.

Полузащитник Филиппе Коутиньо восстановился после травмы, полученной в предыдущем матче против "Уотфорда", и благодаря этому стартовый состав "красных" не изменился.



У "святых" Джеймс Уорд-Проуз заменил Натана Редмонда. Чарли Остин, вопреки ожиданиям, в заявку так и не попал.



В первом тайме "Ливерпуль" много владел мячом, но реальных угроз воротам Фрэйзера Форстера не создал. Самым активным у хозяев был их тренер Юрген Клопп, носившийся у бровки с явным расстройством игрой своих подопечных. "Саутгемптон" спокойно и уверенно оборонялся, дожидаясь возможности для контратак — правда, так и не дождался.



Во втором тайме "красные" лишь нарастили процент по владению мячом, но возможностей открыть счет по-прежнему не имели. На 64-й минуте защитник гостей Джек Стивенс сыграл рукой в своей штрафной, и Джеймс Милнер получил право исполнить пенальти. Однако Фрэйзеру Форстеру в падении удалось отразить удар своего партнера по сборной Англии!



Тут же Юрген Клопп бросил в бой Адама Лаллану и Даниэля Старриджа. С помощью этих замен "Ливерпулю" удалось обострить игру, однако "святые" очень редко ошибались в обороне. Когда ошибки все-таки случались, хозяева сами упускали свои моменты. Счет так и не был открыт.



"Ливерпуль" допустил незапланированную осечку, сильно разочаровав фанатов своей игрой. "Красным" удалось вернуться на третье место, но по потерянным очкам они уступают не только "Манчестер Сити", но и "Манчестер Юнайтед".



"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче