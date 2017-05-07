"Ливерпуль" снова не смог переиграть "Саутгемптон"

Пенальти Джеймса Милнера "Ливерпуль" в четвертый раз в этом сезоне не смог переиграть "Саутгемптон". Ничья 0:0 ставит под угрозу попадание команды Юргена Клоппа в Лигу Чемпионов.

Полузащитник Филиппе Коутиньо восстановился после травмы, полученной в предыдущем матче против "Уотфорда", и благодаря этому стартовый состав "красных" не изменился.

У "святых" Джеймс Уорд-Проуз заменил Натана Редмонда. Чарли Остин, вопреки ожиданиям, в заявку так и не попал.

В первом тайме "Ливерпуль" много владел мячом, но реальных угроз воротам Фрэйзера Форстера не создал. Самым активным у хозяев был их тренер Юрген Клопп, носившийся у бровки с явным расстройством игрой своих подопечных. "Саутгемптон" спокойно и уверенно оборонялся, дожидаясь возможности для контратак — правда, так и не дождался.

Во втором тайме "красные" лишь нарастили процент по владению мячом, но возможностей открыть счет по-прежнему не имели. На 64-й минуте защитник гостей Джек Стивенс сыграл рукой в своей штрафной, и Джеймс Милнер получил право исполнить пенальти. Однако Фрэйзеру Форстеру в падении удалось отразить удар своего партнера по сборной Англии!

Тут же Юрген Клопп бросил в бой Адама Лаллану и Даниэля Старриджа. С помощью этих замен "Ливерпулю" удалось обострить игру, однако "святые" очень редко ошибались в обороне. Когда ошибки все-таки случались, хозяева сами упускали свои моменты. Счет так и не был открыт.

"Ливерпуль" допустил незапланированную осечку, сильно разочаровав фанатов своей игрой. "Красным" удалось вернуться на третье место, но по потерянным очкам они уступают не только "Манчестер Сити", но и "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2017 17:25

Количество просмотров Просмотров: 2191

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Последние комментарии:




  1. mcart 07.05.2017 18:14 # mcart
    Кто-то ещё сомневается, что Зидан - топ-тренер?

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  2. hollywood-hoe 07.05.2017 18:09 # hollywood-hoe
    ремесей нах в дехею бьешь?

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  3. mdfjvnlabngmlas 07.05.2017 18:09 # mdfjvnlabngmlas
    де хеа бог.

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  4. iroquez 07.05.2017 18:09 # iroquez
    манки просто вгрызлись зубами в яйца говнониров

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  5. largo-winch 07.05.2017 18:08 # largo-winch
    Красава Дэ Хея

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  6. skychnie-oboi 07.05.2017 18:05 # skychnie-oboi
    ЛФК мне просто обосрал день - сейчас вместо трахатся с женой и тд...приходится смотреть на матч пидеров с какими то бичами пригородными((

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  7. knvlay 07.05.2017 18:04 # knvlay
    пздц он мхитаряна срубил

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  8. iroquez 07.05.2017 18:04 # iroquez
    у руни опять плешь гигантская, его башка отторгает волосы как инородное тело

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  9. shearer1 07.05.2017 18:02 # shearer1
    Салсиша, ко мне...

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  10. paul-shark 07.05.2017 18:01 # paul-shark
    Очередная обезьяна в стане муму. Не будем удивляться, если в конце матча скамомpази начнут тут пидоpаситься, восхваляя игру великого Туанзебе.

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  11. mdfjvnlabngmlas 07.05.2017 18:00 # mdfjvnlabngmlas
    туанзебе-то очередной талант из академии, сегодня просто обязан сожрать санчеса.

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  12. largo-winch 07.05.2017 17:59 # largo-winch
    Нормальный результат для Клоппчиков, чего это они бомбят? Еще 4 очка и будет вам ЛЧ
    Вот Ориги этот тупой матч провел, зря время потеряли, надо было пораньше выпускать Старриджа.
    Форстер чудак, весь сезон хуи пинал, а сегодня сыграл нормально.

    П.С. Нахой педеков,
    ВПЕРЕД МАШИНА УБИЙСТВ ЮНАЙТЕДА И МОУРИНЬО

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  13. melwood-lfc 07.05.2017 17:59 # melwood-lfc
    Вперед мои красные братья!

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  14. paul-shark 07.05.2017 17:59 # paul-shark
    Лол, Внегре пи3данул схему у великого Конте. Даже слева номинальный защ латераля играет, а справа полузащ. Вот черт.

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  15. sausage 07.05.2017 17:59 # sausage
    Пздц у МЮ ослабленный состав)

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  16. liverpoolkazakh 07.05.2017 17:58 # liverpoolkazakh
    Победа Арса или ничья!Так что Арсен спасай Ливерпуль!

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  17. gerrard08 07.05.2017 17:58 # gerrard08
    Нихуя се днари.
    У гг состав объективно слабее

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  18. akado 07.05.2017 17:57 # akado
    А что такое Tuanzebe на правом фланге МЮ?

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  19. paul-shark 07.05.2017 17:56 # paul-shark
    Е6ать Лацио 7-3 сыграло. Сериал чудит.

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  20. hollywood-hoe 07.05.2017 17:51 # hollywood-hoe
    ожидаемая говноничья говнокоманд
    Щас тоже самое будет, только 1-1

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