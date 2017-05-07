"Ливерпуль" снова не смог переиграть "Саутгемптон"
"Ливерпуль" в четвертый раз в этом сезоне не смог переиграть "Саутгемптон". Ничья 0:0 ставит под угрозу попадание команды Юргена Клоппа в Лигу Чемпионов.
Полузащитник Филиппе Коутиньо восстановился после травмы, полученной в предыдущем матче против "Уотфорда", и благодаря этому стартовый состав "красных" не изменился.
У "святых" Джеймс Уорд-Проуз заменил Натана Редмонда. Чарли Остин, вопреки ожиданиям, в заявку так и не попал.
В первом тайме "Ливерпуль" много владел мячом, но реальных угроз воротам Фрэйзера Форстера не создал. Самым активным у хозяев был их тренер Юрген Клопп, носившийся у бровки с явным расстройством игрой своих подопечных. "Саутгемптон" спокойно и уверенно оборонялся, дожидаясь возможности для контратак — правда, так и не дождался.
Во втором тайме "красные" лишь нарастили процент по владению мячом, но возможностей открыть счет по-прежнему не имели. На 64-й минуте защитник гостей Джек Стивенс сыграл рукой в своей штрафной, и Джеймс Милнер получил право исполнить пенальти. Однако Фрэйзеру Форстеру в падении удалось отразить удар своего партнера по сборной Англии!
Тут же Юрген Клопп бросил в бой Адама Лаллану и Даниэля Старриджа. С помощью этих замен "Ливерпулю" удалось обострить игру, однако "святые" очень редко ошибались в обороне. Когда ошибки все-таки случались, хозяева сами упускали свои моменты. Счет так и не был открыт.
"Ливерпуль" допустил незапланированную осечку, сильно разочаровав фанатов своей игрой. "Красным" удалось вернуться на третье место, но по потерянным очкам они уступают не только "Манчестер Сити", но и "Манчестер Юнайтед".
"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче
07.05.2017 17:25
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Последние комментарии:
Кто-то ещё сомневается, что Зидан - топ-тренер?
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ремесей нах в дехею бьешь?
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де хеа бог.
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манки просто вгрызлись зубами в яйца говнониров
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Красава Дэ Хея
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ЛФК мне просто обосрал день - сейчас вместо трахатся с женой и тд...приходится смотреть на матч пидеров с какими то бичами пригородными((
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пздц он мхитаряна срубил
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у руни опять плешь гигантская, его башка отторгает волосы как инородное тело
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Салсиша, ко мне...
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Очередная обезьяна в стане муму. Не будем удивляться, если в конце матча скамомpази начнут тут пидоpаситься, восхваляя игру великого Туанзебе.
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туанзебе-то очередной талант из академии, сегодня просто обязан сожрать санчеса.
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Нормальный результат для Клоппчиков, чего это они бомбят? Еще 4 очка и будет вам ЛЧ
Вот Ориги этот тупой матч провел, зря время потеряли, надо было пораньше выпускать Старриджа.
Форстер чудак, весь сезон хуи пинал, а сегодня сыграл нормально.
П.С. Нахой педеков,
ВПЕРЕД МАШИНА УБИЙСТВ ЮНАЙТЕДА И МОУРИНЬО
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Вперед мои красные братья!
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Лол, Внегре пи3данул схему у великого Конте. Даже слева номинальный защ латераля играет, а справа полузащ. Вот черт.
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Пздц у МЮ ослабленный состав)
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Победа Арса или ничья!Так что Арсен спасай Ливерпуль!
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Нихуя се днари.
У гг состав объективно слабее
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А что такое Tuanzebe на правом фланге МЮ?
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Е6ать Лацио 7-3 сыграло. Сериал чудит.
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ожидаемая говноничья говнокоманд
Щас тоже самое будет, только 1-1
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