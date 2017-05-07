"Ньюкасл" выиграл Чемпионшип
В заключительном туре сезона Чемпионшипа "Ньюкаслу" удалось воспользоваться осечкой "Брайтона" и завоевать чемпионский титул второго по силе дивизиона Англии.
Напомним, именно "Брайтон" первым оформил прямую путевку в Премьер-Лигу. Это случилось еще 17 апреля, и на тот момент "чайки" имели семь очков преимущества над вторым "Ньюкаслом".
Достаточно скоро "сороки" тоже обеспечили себе повышение в классе, но концовку сезона провели гораздо увереннее "Брайтона". В заключительном туре подопечные Рафаэля Бенитеса разгромили "Барнсли" (3:0), тогда как "Брайтон" сыграл вничью в гостях у "Астон Виллы" (1:1).
Таким образом, в последний момент "Ньюкаслу" удалось перехватить лидерство и финишировать с одним очком преимущества над "чайками".
Добавим, что третью путевку в Премьер-Лигу посредством плей-офф разыграют "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Хаддерсфилд" и "Фулхэм". А из Чемпионшипа в Лигу Один вылетают "Блэкберн", "Уиган" и "Ротерхэм".
07.05.2017 16:45
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Последние комментарии:
Брайтон в большинстве в гостях у Астон Виллы упустил победу на последних минутах(
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как можно с разницей -2 быть на 5 месте.. дичь
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Прогнозирую Ньюкаслу финишировать седьмыми в следующем сезоне.
Скринь
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"Хаддерсфилд" увидеть бы! там из Челси есть ребята
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Красавцы, быстро вернулись каратели таксистов, ещё бы Фулхэм вышел
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ЛЮ на подсосе вечно, как и Лгбтпуль!
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из этой 4ки буду топить за фулем, ибо остальные - челсецо
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Помню уиган и блекберн играли в премьер лиге ..теперь с ротерхемом летят в попенгаген
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Mihajlo, а есть разница в призовых между чемпионством и вторым местом?
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Беня опять выиграл
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Чемпики
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