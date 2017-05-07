"Ньюкасл" выиграл Чемпионшип

Ньюкасл В заключительном туре сезона Чемпионшипа "Ньюкаслу" удалось воспользоваться осечкой "Брайтона" и завоевать чемпионский титул второго по силе дивизиона Англии.

Напомним, именно "Брайтон" первым оформил прямую путевку в Премьер-Лигу. Это случилось еще 17 апреля, и на тот момент "чайки" имели семь очков преимущества над вторым "Ньюкаслом".

Достаточно скоро "сороки" тоже обеспечили себе повышение в классе, но концовку сезона провели гораздо увереннее "Брайтона". В заключительном туре подопечные Рафаэля Бенитеса разгромили "Барнсли" (3:0), тогда как "Брайтон" сыграл вничью в гостях у "Астон Виллы" (1:1).

Таким образом, в последний момент "Ньюкаслу" удалось перехватить лидерство и финишировать с одним очком преимущества над "чайками".

Добавим, что третью путевку в Премьер-Лигу посредством плей-офф разыграют "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Хаддерсфилд" и "Фулхэм". А из Чемпионшипа в Лигу Один вылетают "Блэкберн", "Уиган" и "Ротерхэм".

Итоговая таблица Чемпионшипа сезона 2016/17


Метки Брайтон, Ньюкасл, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2017 16:45

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Последние комментарии:




  1. jawen 07.05.2017 17:57 # jawen
    Брайтон в большинстве в гостях у Астон Виллы упустил победу на последних минутах(

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  2. hollywood-hoe 07.05.2017 17:49 # hollywood-hoe
    как можно с разницей -2 быть на 5 месте.. дичь

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  3. shearer1 07.05.2017 17:47 # shearer1
    Прогнозирую Ньюкаслу финишировать седьмыми в следующем сезоне.
    Скринь

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  4. cfc-chelsea-cfc 07.05.2017 17:35 # cfc-chelsea-cfc
    "Хаддерсфилд" увидеть бы! там из Челси есть ребята

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  5. reams 07.05.2017 17:26 # reams
    Красавцы, быстро вернулись каратели таксистов, ещё бы Фулхэм вышел

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  6. mancunia-planet 07.05.2017 17:24 # mancunia-planet
    ЛЮ на подсосе вечно, как и Лгбтпуль!

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  7. wengerrrro 07.05.2017 17:11 # wengerrrro
    из этой 4ки буду топить за фулем, ибо остальные - челсецо

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  8. asnural 07.05.2017 17:05 # asnural
    Помню уиган и блекберн играли в премьер лиге ..теперь с ротерхемом летят в попенгаген

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  9. erevansky 07.05.2017 16:53 # erevansky
    Mihajlo, а есть разница в призовых между чемпионством и вторым местом?

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  10. dred 07.05.2017 16:47 # dred
    Беня опять выиграл

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  11. mr-terry 07.05.2017 16:46 # mr-terry
    Чемпики

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