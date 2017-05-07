"Ньюкасл" выиграл Чемпионшип

В заключительном туре сезона Чемпионшипа "Ньюкаслу" удалось воспользоваться осечкой "Брайтона" и завоевать чемпионский титул второго по силе дивизиона Англии.

Напомним, именно "Брайтон" первым оформил прямую путевку в Премьер-Лигу. Это случилось еще 17 апреля, и на тот момент "чайки" имели семь очков преимущества над вторым "Ньюкаслом".



Достаточно скоро "сороки" тоже обеспечили себе повышение в классе, но концовку сезона провели гораздо увереннее "Брайтона". В заключительном туре подопечные Рафаэля Бенитеса разгромили "Барнсли" (3:0), тогда как "Брайтон" сыграл вничью в гостях у "Астон Виллы" (1:1).



Таким образом, в последний момент "Ньюкаслу" удалось перехватить лидерство и финишировать с одним очком преимущества над "чайками".



Добавим, что третью путевку в Премьер-Лигу посредством плей-офф разыграют "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Хаддерсфилд" и "Фулхэм". А из Чемпионшипа в Лигу Один вылетают "Блэкберн", "Уиган" и "Ротерхэм".



