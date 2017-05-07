Рэшфорд готов провести в МЮ всю свою карьеру

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что не видит причин, почему не сможет отыграть на "Олд Траффорд" всю карьеру.

Легенды "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля" в лице Райана Гиггза, Джона Терри и Стивена Джеррарда считаются вымирающей породой футболистов, хранивших верность одному клубу. Рэшфорд готов пойти против тренда и отыграть всю карьеру на "Олд Траффорд".

"Некоторые игроки любят менять клубы, но есть те, кто хранит верность на протяжении всей карьеры. Такие игроки выбиваются из общего ряда и выделяются на фоне всех остальных".

"В современную эпоху таких футболистов остается все меньше и меньше, но они выделяются, особенно если побеждают из сезона в сезон. Вот каким я вижу свое будущее и вот чего я хочу. Да, иногда тяжело воспринимать попадание в запас, но, набравшись стабильности, можно выйти на гораздо более высокий уровень", - цитирует Рэшфорда talkSPORT.



Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор foxmcfc   

Дата 07.05.2017 15:00

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  1. pushook 07.05.2017 15:47 # pushook
    Ссыт на всяких распиаренных мбаппе

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  2. stevens 07.05.2017 15:22 # stevens
    Ты бы и в состав Пэласа не прошел бы, Вася. Сиди тихо в своем мю сраном и не рыпайся, коль не нужен нах никому.

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  3. blackdreamer 07.05.2017 15:18 # blackdreamer
    янузай версия 2

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  4. second005 07.05.2017 15:11 # second005
    В армию пойдёт, скоро из школы выгонят

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  5. cfc-chelsea-cfc 07.05.2017 15:03 # cfc-chelsea-cfc
    Джек Уилшер тоже так говорил. Но не отнего все зависит...

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  6. imfake 07.05.2017 15:03 # imfake
    будущий ебырь эйпиэл

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