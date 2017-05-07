Рэшфорд готов провести в МЮ всю свою карьеру

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что не видит причин, почему не сможет отыграть на "Олд Траффорд" всю карьеру.

Легенды "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля" в лице Райана Гиггза, Джона Терри и Стивена Джеррарда считаются вымирающей породой футболистов, хранивших верность одному клубу. Рэшфорд готов пойти против тренда и отыграть всю карьеру на "Олд Траффорд".



"Некоторые игроки любят менять клубы, но есть те, кто хранит верность на протяжении всей карьеры. Такие игроки выбиваются из общего ряда и выделяются на фоне всех остальных".



"В современную эпоху таких футболистов остается все меньше и меньше, но они выделяются, особенно если побеждают из сезона в сезон. Вот каким я вижу свое будущее и вот чего я хочу. Да, иногда тяжело воспринимать попадание в запас, но, набравшись стабильности, можно выйти на гораздо более высокий уровень", - цитирует Рэшфорда talkSPORT.