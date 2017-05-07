Коутиньо не нужен "Барселоне"
Уважаемый журналист Sky Sports Гильем Балаге рассказал, что на самом деле "Барселоне" не нужен плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.
Несмотря на то, что только в этом сезоне Коутиньо заключил с "красными" новый контракт, слухи продолжают сватать бразильца на "Камп Ноу", где ему якобы уготована роль преемника Андреса Иньесты.
Имеющий связи в "Барселоне" Балаге утверждает, что на самом деле каталонцы не заинтересованы в покупке Филиппе. По мнению репортера, подобного рода разговоры муссируют только агенты.
"В прессе продолжают выходить сообщения об интересе "Барселоны" к Филиппе Коутиньо. Я не сомневаюсь, что он готов к переходу, но правда в том, что "Барселоне" он не нужен".
"Слухи о переходе Коутиньо появляются по одной простой причине: агенты пытаются убедить "Барселону" сделать первый шаг и приобрести игрока. Но на самом деле они не хотят его покупать", - сообщил Балаге Sky Sports.
07.05.2017 14:00
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Да ну не хотят. Недавно только была новость, мол Месси с неймром хотят, чтоб его купила барса. Вот лохи, не смогли купить и сразу мол не хотели.
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Денег не хватило. Там второй лучший в мире футболист просит 45 миллионов в год, за любовь к своему клубу) а денег то нет
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Скоро в Барсу и Реал откажутся переходить даже с Кайрата и Анжи
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Не смогли купить сказали не нужен
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