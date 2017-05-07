Клопп: "Лига Чемпионов поможет с привлечением новичков"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что выход в Лигу Чемпионов поможет "красным" с привлечением высококлассных игроков.
Ранее в этом сезоне Юрген заявил, что откажется от покупки игрока, которому от "Ливерпуля" нужна только Лига Чемпионов. На финише кампании Клопп поменял свое мнение: выступление в главном клубном турнире отразится на трансферной политике мерсисайдцев.
"Я многое забыл из того, что говорил раньше. Думаю, Лига Чемпионов – это единственное, что требуют игроки при переговорах".
"Чем лучше игроки, тем больше клубов хотят их видеть у себя. Мы не можем просто выйти на представителей игрока и сказать, что "Ливерпуль" – отличный город. Мы должны представить больше убедительных доказательств в пользу клуба".
"Переговоры (с потенциальными новичками) складываются успешно, но давайте не будем торопить события. В любом случае Лига Чемпионов помогла бы нам с привлечением игроков", - цитирует Клоппа ESPN.
07.05.2017 13:00
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Последние комментарии:
"Бы" означает неуверенность. Юрген, соберись, передай правильный настрой команде!
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клопп тренер который выращивает топарей, а не покупает. так что не сильно то и поменяется их трансферная политика с попаданием в лч.
за ван дейка может поборются только. но и он топ игроком не является. кот в мешке за 50 лямов.
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отчасти прав. Но ливерпуль все равно не сможет козырять перед лондонскими командами и манчестерскими мешками.
Вообще самый идеальный вариант трансфера для игроков это Челси. Это и лондон, и топ клуб, и денежный мешок, который будет норм з.п. башлять. Более идеального клуба в апл в плане комфорта для иностранного игрока и не найти.
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