Клопп: "Лига Чемпионов поможет с привлечением новичков"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что выход в Лигу Чемпионов поможет "красным" с привлечением высококлассных игроков.

Ранее в этом сезоне Юрген заявил, что откажется от покупки игрока, которому от "Ливерпуля" нужна только Лига Чемпионов. На финише кампании Клопп поменял свое мнение: выступление в главном клубном турнире отразится на трансферной политике мерсисайдцев.

"Я многое забыл из того, что говорил раньше. Думаю, Лига Чемпионов – это единственное, что требуют игроки при переговорах".

"Чем лучше игроки, тем больше клубов хотят их видеть у себя. Мы не можем просто выйти на представителей игрока и сказать, что "Ливерпуль" – отличный город. Мы должны представить больше убедительных доказательств в пользу клуба".

"Переговоры (с потенциальными новичками) складываются успешно, но давайте не будем торопить события. В любом случае Лига Чемпионов помогла бы нам с привлечением игроков", - цитирует Клоппа ESPN.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 07.05.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 07.05.2017 13:25 # akadam
    "Бы" означает неуверенность. Юрген, соберись, передай правильный настрой команде!

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  2. slavik92 07.05.2017 13:13 # slavik92
    клопп тренер который выращивает топарей, а не покупает. так что не сильно то и поменяется их трансферная политика с попаданием в лч.
    за ван дейка может поборются только. но и он топ игроком не является. кот в мешке за 50 лямов.

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  3. gusto 07.05.2017 13:11 # gusto
    отчасти прав. Но ливерпуль все равно не сможет козырять перед лондонскими командами и манчестерскими мешками.

    Вообще самый идеальный вариант трансфера для игроков это Челси. Это и лондон, и топ клуб, и денежный мешок, который будет норм з.п. башлять. Более идеального клуба в апл в плане комфорта для иностранного игрока и не найти.

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