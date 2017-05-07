Клопп: "Лига Чемпионов поможет с привлечением новичков"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что выход в Лигу Чемпионов поможет "красным" с привлечением высококлассных игроков.

Ранее в этом сезоне Юрген заявил, что откажется от покупки игрока, которому от "Ливерпуля" нужна только Лига Чемпионов. На финише кампании Клопп поменял свое мнение: выступление в главном клубном турнире отразится на трансферной политике мерсисайдцев.



"Я многое забыл из того, что говорил раньше. Думаю, Лига Чемпионов – это единственное, что требуют игроки при переговорах".



"Чем лучше игроки, тем больше клубов хотят их видеть у себя. Мы не можем просто выйти на представителей игрока и сказать, что "Ливерпуль" – отличный город. Мы должны представить больше убедительных доказательств в пользу клуба".



"Переговоры (с потенциальными новичками) складываются успешно, но давайте не будем торопить события. В любом случае Лига Чемпионов помогла бы нам с привлечением игроков", - цитирует Клоппа ESPN.