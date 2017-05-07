Ахтерберг: "Миньоле научился быть агрессивным"

Тренер вратарей "Ливерпуля" Джон Ахтерберг считает, что прогресс в игре Симона Миньоле связан развитием у бельгийца навыка быть агрессивным.

Миньоле весьма неубедительно начал этот сезон и после выздоровления Лориса Кариуса сел на лавку запасных. Однако немецкий новичок "красных" оказался не готов к реалиям английского футбола, и наставник Юрген Клопп был вынужден вернуть Симона в ворота.



В последнее время 29-летний Миньоле демонстрирует очень надежную игру, а в некоторых матчах откровенно спасает для "Ливерпуля" очки. Ахтерберг считает, что это происходит потому, что Симон научился проявлять агрессию.



"Мы пытаемся воссоздать агрессивные ситуации во время тренировок. В игре голкипера так много аспектов: важно, каков твой язык тела, как ты противостоишь физической мощи, как ты доминируешь, как ты заметен на поле и проявляешь ли хорошую агрессию. Также важно принимать правильные решения".



"Сейчас Симон по-настоящему агрессивен — настолько, что не боится ударить своим коленом меня в спину. Это то, что я хочу. Важно создавать эту агрессию".



"Если против тебя играет Трой Дини, и ты пытаешься не пустить его к мячу, то ты должен быть бесстрашен и агрессивен. Ты можешь быть милым за пределами футбольного поля, но на поле ты сражаешься за свою жизнь и ради команды", — цитирует Ахтерберга Daily Mail.