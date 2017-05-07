Санчес обещает обсудить свое будущее в "Арсенале" летом

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес подтвердил, что после окончания этого сезона обсудит с главным тренером Арсеном Венгером свое будущее в клубе.

С приближением окончания сезона и финальных 12 месяцев по действующему контракту Санчеса набирают обороты слухи о возможном уходе 28-летнего чилийца с "Эмирейтс".



Однако сам Алексис в данный момент не хочет отвлекаться от концовки сезона и переговоры о своем будущем откладывает на лето.



"Правда ли, что мое будущее зависит от попадания в Лигу Чемпионов? Правда. Прямо сейчас я хочу хорошо завершить сезон, попасть в Лигу Чемпионов, выиграть Кубок Англии, а затем мы вместе с клубом обсудим, что будем делать дальше".



"У меня нет никаких новостей. Мы с тренером уже говорили, что вместе сядем и обсудим, что произойдет, что мы собираемся делать, как будет лучше всего для клуба, для меня, для него. Мы поговорим об этом после завершения сезона, потому что, если мы будем обсуждать это сейчас, то это отвлечет мое внимание от того, что я хочу — попасть в Лигу Чемпионов и выиграть Кубок Англии".



"Я не думаю, что это очень хороший сезон для меня, потому что я пришел сюда выигрывать трофеи, добираться хотя бы до полуфинала Лиги Чемпионов и сражаться за победу в Премьер-Лиге. Я испытываю огорчение от того, что мы не в состоянии выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов. Нас все еще ждет финал Кубка Англии, и мы постараемся изо всех сил, чтобы выиграть его", — сообщил Санчес Sky Sports.