Моуриньо надеется, что Венгер останется в "Арсенале"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что симпатизирует Арсену Венгеру и надеется, что его коллега останется на тренерском мостике "Арсенала".

На протяжении многих лет соперничества Моуриньо сделал немало колких и даже оскорбительных замечаний по поводу Венгера и его стиля работы, не имеющего своей целью завоевание трофеев.



Однако в преддверии воскресного выезда на "Эмирейтс" Жозе заявил, что не хочет ухода Венгера, который пока не может продлить свой истекающий контракт из-за стойкого недовольства фанатов.



"Правда заключается в том, что я надеюсь, Венгер сохранит свою работу в "Арсенале". Я действительно на это надеюсь. Я надеюсь, клуб доверит ему наладить ситуацию. Думаю, Арсен является, возможно, последним примером тренера, который обеспечивает стабильность в клубе на протяжении длительного периода времени".



"Сэр Алекс был таким же в "Юнайтед", и он смог уйти, когда понял, что для этого пришло время. Надеюсь, с Венгером будет так же. Я испытываю симпатию к другим тренером, потому что все мы переживаем одну и ту же боль. Каждый из нас".



"Футбол изменился. Теперь эта игра делает невозможным для тренеров пребывание на одном месте в течение длительного времени. Сейчас футбол таков, что если ты не добиваешься успеха, то ты уходишь — поэтому, да, я сочувствую другим тренерам".



"Когда ты находишься в клубе 20 лет, невозможно добиваться успеха каждый год. Даже сэр Алекс подтвердит вам это", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.