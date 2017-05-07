Сильвестр считает, что преемником Венгера должен стать Жардим, а не Симеоне

Микаэль Сильвестр Бывший защитник "Арсенала" Микаэль Сильвестр рекомендовал лондонскому клубу обратить внимание на Леонардо Жардима из "Монако", а не на Диего Симеоне из "Атлетико" как на возможного преемника для своего тренера Арсена Венгера.

Несмотря на слухи о намерении Венгера остаться на своем посту еще минимум два года, его действующий контракт по-прежнему истекает в конце сезона, что в свою очередь провоцирует спекуляции о возможном приходе нового тренера на "Эмирейтс" грядущим летом.

Сильвестр, выступавший за "канониров" в период с 2008 по 2010 год, считает, что судьба 67-летнего Венгера зависит только от него самого. Одновременно Микаэль решил поделиться своими мыслями насчет преемника Арсена.

"Он (Венгер) будет единственным, кто решит, когда ему уйти. Думаю, настоящий вопрос и беспокойство должно касаться того, что будет дальше, и как будет обеспечен переход. Если он уйдет, кто останется из его штаба?"

"Очень важно сохранить штаб, который работает сейчас. Он создал большое наследие, которое не хочется выбрасывать в корзину".

"Подыскивая преемника, необходимо смотреть на того, кто практикует атакующий футбол — вроде Леонардо Жардима из "Монако".

"Мне бы не понравилось, если бы пришел Диего Симеоне и стал бы играть двумя плотными линиями перед голкипером", — сообщил Сильвестр Soccer AM.


Метки Арсенал, Венгер, Жардим, Сильвестр, Симеоне, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2017 09:00

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  1. ed-malcev 07.05.2017 09:37 # ed-malcev
    а по мне так это разумно и циклично) приемник из монако...

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  2. kanonir-nik 07.05.2017 09:11 # kanonir-nik
    Мне бы не понравилось, если бы пришел Диего Симеоне и стал бы играть двумя плотными линиями перед голкипером

    Да кто ты такой чтобы твое мнение что-то значило. Случайно оказался в команде на закате своей карьеры, не показавший должной самоотдачи и нормальной игры.

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  3. melwood-lfc 07.05.2017 09:06 # melwood-lfc
    Сейчас бы тренера брать, когда он только полтора года как показывает добротную игру с Монако... Вы бы еще тренера Хоффенхайма посоветовали.

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