Сильвестр считает, что преемником Венгера должен стать Жардим, а не Симеоне

Бывший защитник "Арсенала" Микаэль Сильвестр рекомендовал лондонскому клубу обратить внимание на Леонардо Жардима из "Монако", а не на Диего Симеоне из "Атлетико" как на возможного преемника для своего тренера Арсена Венгера.

Несмотря на слухи о намерении Венгера остаться на своем посту еще минимум два года, его действующий контракт по-прежнему истекает в конце сезона, что в свою очередь провоцирует спекуляции о возможном приходе нового тренера на "Эмирейтс" грядущим летом.



Сильвестр, выступавший за "канониров" в период с 2008 по 2010 год, считает, что судьба 67-летнего Венгера зависит только от него самого. Одновременно Микаэль решил поделиться своими мыслями насчет преемника Арсена.



"Он (Венгер) будет единственным, кто решит, когда ему уйти. Думаю, настоящий вопрос и беспокойство должно касаться того, что будет дальше, и как будет обеспечен переход. Если он уйдет, кто останется из его штаба?"



"Очень важно сохранить штаб, который работает сейчас. Он создал большое наследие, которое не хочется выбрасывать в корзину".



"Подыскивая преемника, необходимо смотреть на того, кто практикует атакующий футбол — вроде Леонардо Жардима из "Монако".



"Мне бы не понравилось, если бы пришел Диего Симеоне и стал бы играть двумя плотными линиями перед голкипером", — сообщил Сильвестр Soccer AM.