"Бавария" готова предложить 55 миллионов фунтов за Санчеса

"Арсенал" обеспокоен появлением новой грозной силы среди претендентов на своего нападающего Алексиса Санчеса — "Баварии".

На днях в немецкой прессе появилась информация, что агент игрока сборной Чили вступил в контакт с чемпионами Бундеслиги. Как сообщает The Telegraph, эти слухи могут быть правдивы — "Бавария" действительно заинтересована в Санчесе.



У Алексиса по-прежнему остается лишь один год по контракту с "канонирами", а переговоры о продлении сотрудничества ни к чему не привели. Кроме того, в отличие от одноклубника Месута Озила, на Санчеса существует большой спрос — не только в Англии, но и в Европе.



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уже говорил, что совершенно не желает укреплять своих конкурентов по Премьер-Лиге и, скорее, оставит Санчеса до истечения его контракта, чем продаст его в "Манчестер Сити" или "Челси".



Промежуточным вариантом в этой ситуации может быть продажа Алексиса за рубеж. Ранее среди заинтересованных в 28-летнем чилийце клубов назывались ПСЖ и "Ювентус", однако "Бавария" готова сделать все, чтобы перехватить одну из ярчайших звезд, что будут доступны на трансферном рынке грядущим летом.



По информации издания, клуб из Мюнхена готов предложить за Санчеса 65 миллионов евро (55 млн. фунтов) — невероятную сумму для игрока, чей контракт истекает через 12 месяцев. Таким образом, финал Кубка Англии против "Челси" в конце месяца может стать последним матчем Алексиса за "Арсенала".



Ожидается, что вопрос с будущим Санчеса будет решен в начале лета, ведь каждый пройденный месяц ослабляет позицию "Арсенала" и снижает стоимость Санчеса.