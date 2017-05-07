Гвардиола надеется на пять английских команд в Лиге Чемпионов
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что Англия в следующем сезоне будет представлена в Лиге Чемпионов пятью командами — что означало бы для "Манчестер Юнайтед" победу в Лиге Европы и непопадание в топ-4 Премьер-Лиги.
Разгромив в субботу "Кристал Пэлас" со счетом 5:0, "Сити" сравнялся по очкам с "Ливерпулем". В данный момент две эти команды и замыкают топ-4, опережая своих преследователей из "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".
Гвардиола рад, что судьба "горожан" в их собственных руках, но надеется, что соседи из "Юнайтед" найдут способ пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон иным путем.
"Три заключительных матча представляются для нас минилигой, и в этих матча решится, сможет мы попасть в Лигу Чемпионов или нет".
"Ливерпуль" силен, равно как "Арсенал" с "Юнайтед", и они не собираются сдаваться. Но все в наших руках. Если мы сможем выиграть два следующих домашних матча, то отправимся в Лондон (к "Уотфорду"), когда на кону будет третье место".
"За две заключительных путевки в Лигу Чемпионов сражаются четыре удивительные команды. Это будет большая битва, которая продлится до самого конца. Надеюсь, "Юнайтед" сосредоточится на Лиге Европы и немного забудет о Премьер-Лиге, и тогда в Лиге Чемпионов будет пять английских команд. Это было бы удивительно", — цитирует Гвардиолу BBC.
07.05.2017 07:00
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А куман 6
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Один раз лигу чемпионов взял Евребе...так что пеп пусть не пантуется
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Лысый физрук
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