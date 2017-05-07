36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 7 мая двумя поединками продолжится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — САУТГЕМПТОН 15:30 Онлайн-трансляция



В двух последних домашних матчах "Ливерпуль" набрал всего одно очко. Если случится очередная осечка на "Энфилде", то "красные" поставят под угрозу свое попадание в Лигу Чемпионов с третьего места. "Саутгемптон" может похвастать всего двумя очками, набранными в девяти поединках против команд из нынешней топ-6. В этом сезоне соперники встречались уже трижды — в Премьер-Лиге и дважды в полуфинале Кубка Лиги — и "Ливерпуль" не забил ни одного гола и ни разу не выиграл.



Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо готов сыграть, несмотря на вынужденную замену в предыдущем матче. Адам Лаллана претендует на возвращение в старт.



Свой первый матч с декабря может провести нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин, восстановившийся после вывиха плеча.



АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:00 Онлайн-трансляция



Нужно ли говорить, что за свою тренерскую карьеру Арсен Венгер до сих пор не одержал ни одной победы над Жозе Моуриньо в 15 попытках, если считать соревновательные матчи. На сей раз обстоятельства сложились таким образом, что у "Арсенала" есть все шансы прервать эту традицию. Лишь в четверг "Манчестер Юнайтед" играл в гостях у "Сельты" и сейчас мыслями на ответном матче Лиги Европы, а вовсе не на выезде в Лондон. Осечка для "канониров" стала бы большим ударом по их шансам финишировать топ-4, особенно в свете поражения в дерби от "Тоттенхэма". Данный поединок прошлого сезона завершился поражением "красных дьяволов" со счетом 3:0 — но то было их единственное поражение в 11 встречах чемпионата с "Арсеналом".



Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака почти не имеет шансов сыграть из-за ушиба икроножной мышцы. Давид Оспина и Шкодран Мустафи вернулись к тренировкам.



На неделе "Юнайтед" потерял с травмой Эшли Янга. Маруан Феллайни все еще дисквалифицирован. Некоторые ключевые игроки вроде Маркуса Рэшфорда могут получить передышку.